SAVAŞ SANATLARI SPORLARINDA HER DEM BAŞARILI ve FORM’DA OLMAK

Güzel sitemiz Siyahkuşak web’de geçen yıl Nisan ayında yayınlanan yazımızda dedik ki;

‘’Evet, karate eğitmenleri ile Karate maçlarında görev yapan hakemler fiziksel olarak formda olmalı ve mesleklerinde uzmanlığı örneklendirmelidirler.’’

Teknikleri pratik de/uygulamada iyi göstermek ve idmanların hakkını vermek, antrenmanları etkili bir şekilde yürütmek için mutlaka formda olmak çok önemlidir.

Çünkü fiziksel uygunluk/dayanıklılık ve çeşitli fiziksel güç, beceri, kabiliyet isteyen Karate tekniklerini ve birçok hareketleri gerçekleştirme yeteneği gerektirir.

Bu size, ‘50 yaşınızdan sonra uçan tekme veya döner tekme atın’ demek asla değildir. Spor hocaları, eğitmenler/Senpai’ler/Sensei’ler/Shihan’lar ayrıca her konuda örnek olmalı, güçlü iletişim ve kişilerarası beceriler göstermelidir/gösterebilmelidir.

Bildiğiniz gibi günümüzde, geçmişte benzeri görülmemiş fırsatlar çağı, Milenyum da yaşıyoruz. Eğer tutku ve zekânız varsa, nereden başlamış olursanız olun seçtiğiniz dojo’da, sevdiğiniz Sensei ile önce Siyah kuşak, sonra 3-4-5.Dan’a kadar düzenli bir proğramla mesleğin en tepesine yükselebilirsiniz. Ama, unutmayalım ki fırsatlarla birlikte sorumluluk da gelecektir.

Kendi yerinizi ve seviyenizi belirlemek, ne zaman başarı grafiğinizin yönünü değiştireceğinizi bilmek ve yaklaşık 10-15 yıl sürebilecek bir ulusal, uluslararası Karate federasyonlarında üst düzey branş/stil Shihan’larının kurs ve seminerlerine katılıp antrenmanlar yaparak kendinizi geliştirebilir, Karate yaşamınız boyunca bilgili ve üretken kalabilirsiniz.

Bunları iyi yapabilmek için kendinizi çok iyi tanımanız gerekir. Sadece güçlü ve zayıf yanlarınız değil, nasıl öğrendiğinizi, başkalarıyla birlikte nasıl çalıştığınızı, değerlerinizin neler olduğunu ve bu gönül verdiğiniz stilinize/branşınıza en büyük katkıyı nerede ve nasıl yapabileceğinizi bilmeniz gerekir. Çünkü hakiki mükemmelliğe ancak güçlü yanlarınıza dayandığınızda ulaşabilirsiniz.

Kendisini iyi yetiştirmiş bir Sensei, karmaşık teknikleri anlaşılır şekilde öğretmeli ve öğrencilerine/sporcularına kendi örnek yaşamından veya onu yetiştiren Shihan’ın/hocanın tecrübelerinden bazı anekdotlar, güzel yaşanmışlıklar anlatarak onları sürekli motive etmelidir.

Bunun için sanırım öncelikle motivasyon gereklidir. Peki, nedir bu motivasyon?

Motivasyon; azim, özgüven ve kendini gerçekleştirme arayışına dayanır ve yaşanılan hayattan kaynaklı mesleki sorunlara, darbelere/olumsuzluklara rağmen en önemli şeyin azimle devam etmek olduğunu gösterir!

Madem ki Karate, yaşam boyu süren bir ‘’kendini keşfetme ve kendini geliştirme’’ yolculuğudur.

Öyleyse bu savaş sanatı Karate-do, başkalarından daha iyi olmakla ilgili değil, önemli olan ‘dün olduğundan daha iyi’ olmakla ilgilidir. Oysa bu bizim camiada tam tersine işliyor, yanılıyor muyum?

Hani sokak ağzıyla/tabiriyle dile getirecek olursak ‘eskiden kartaldı, şimdilerde güvercin’e dönüşmeden ve üstelik hemen, acilen titreyip kendimize gelmemiz gerekiyor.

Yazımı Shotokan Karate’nin kurucusuna ait olduğu bilinen harika sözü buraya yazarak sonlandıralım;”Karate kaynar su gibidir, sürekli ısıtmazsanız soğur.” diyen Shotokan Karate’nin babası Gichin Funakoshi haksız mı sizce?

Fatih İNCE

Chief Instructor, 5.Dan

TOGKF/TÜRKİYE

(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

