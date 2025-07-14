MANİSA MURAT EŞSİZ KARATE PREMİER LİGİ* 2025

10-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Manisa Muradiye spor salonunda gerçekleşen maçlara katılım yüksek olurken, karşılaşmalar çekişmeli geçti. Maçlar seyir zevki verirken bir o kadar da heyecan yaşattı.



4 gün süren maçlara 46 ilden toplam 230 kulüp, 700 Bayan sporcu, 633 erkek sporcu ile toplamda 1333 sporcu kıyasıya yarıştı. Bu vesileyle son federasyon seçimlerinde ve daha önceki seçimlerde de favori adayım olan Sayın Ercüment Taşdemir, yıllardır sürekli destek yazılarımızla, uzakdoğu sporlarının kalbi Siyahkuşak web de geniş yer aldı.

Sayın başkan ile 7 ay sonra Toronto dönüşümde ilk defa karşılaştım. Değerli başkan’a ayaküstü yaptığımız kısa sohbette seçim zaferini ve başarılar dileğimi, tebriğimi ilettim.



KARATEDE YENİ DÖNEM

Başkan Taşdemir, son yıllarda karatede yaşanan gerileme sonrasında yeni bir dönem için çalışmalarına başladıklarını ifade ederek “Karate, 2021 yılına kadar dünya sıralamasında ilk dörtteydi. Ancak, son üç yılda farklı bir yönetim süreci yaşandı ve gerileme görüldü. Bizim federasyonu devralmamızın üzerinden sadece 9 ay geçti. Bu süre zarfında, düşüş yaşamış yapıyı yeniden güçlendirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Amacımız yalnızca madalya kazanmak değil, milli ve manevi değerlere bağlı sporcular yetiştirerek Karate ruhunu en iyi şekilde yaşatmak.” şeklinde konuştu.

Bu arada uzun yıllar görüşemediğim ve aşağıda bazı fotoğraflarını paylaştığım çok kıymetli antrenör, hakem ve idareci dostlarımla yeniden karşılaşmanın heyecanını yaşadım.

Bunlardan başta Hayrettin Hamurcu Sensei, Federasyon Genel sekreteri Hacı Beşbadem, İstanbul il Temsilcisi Kazım Alpay Sensei, Çetin Demirel Sensei

ve Mehmet Karagöz Karagöz .

Fatih İNCE

Chief Instructor, 5.Dan Goju-Ryu

TOGKF/Türkiye