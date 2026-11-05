Şevval İlayda Tarhan Dünya Şampiyonu Oldu: Doha’da Tarihi Başarı

Şevval İlayda Tarhan Dünya Şampiyonu

ATICILIKTA TARİHİ BAŞARI!

Haber Merkezi

Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Katar’ın Doha kentinde 1-14 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi 50 Metre Tabanca Kadınlar kategorisinde temsil eden milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, final müsabakasını zirvede tamamladı.

Başarılı performansıyla rakiplerini geride bırakan Tarhan, altın madalyanın sahibi olarak kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı ve dünya şampiyonluğu unvanını kazandı.

Türk Atıcılığına Gurur Yaşattı

Milli sporcunun elde ettiği tarihi başarı, Türk spor camiasında büyük sevinç yaşattı. Dünya Şampiyonası’nda sergilediği üstün performansla dikkat çeken Şevval İlayda Tarhan, Türkiye’ye bir kez daha uluslararası arenada gurur yaşattı.

Bakan Bak’tan Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dünya şampiyonu olan milli sporcu için sosyal medya platformu X üzerinden tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak paylaşımında, “Katar’da düzenlenen Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan’ı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milli sporcunun başarısı, spor kamuoyu tarafından büyük takdirle karşılanırken, Türkiye’nin uluslararası atıcılık organizasyonlarındaki yükselişini de gözler önüne serdi.