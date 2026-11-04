16. WSF Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası’nda Zirve Türkiye’nin…

16. WSF AVRUPA SHOTOKAN KARATE ŞAMPİYONASI’NDA ZİRVE TÜRKİYE’NİN…

Haber Merkezi

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 16. WSF Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası’nda zirvenin sahibi Türkiye oldu.

30 Ekim–1 Kasım 2026 tarihleri arasında 17 ülkeden 782 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, 36 altın, 19 gümüş ve 48 bronz madalyayla genel klasmanda birinci oldu.

Esenyurt’un başarılı kulüplerinden Kamil Üci Spor Kulübü ise 4 gümüş madalya ve 2 ikincilik kupasıyla şampiyonaya damga vurdu.

KAMİL ÜCİ VE ÇELİKOL AVRUPA İKİNCİSİ

Ferdi kata dalında finale yükselen Sensei Kamil Üci, İtalyan rakibi Roberto Clemenze karşısında gümüş madalya kazandı.

Kulübün genç sporcusu Erden Enver Çelikol ise Romanya ve Kuzey Makedonyalı rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Türk sporcuların karşılaştığı finalde Nezih Muhammed Demirtaş altın, Çelikol ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

TAKIMLARDAN İKİ İKİNCİLİK KUPASI

Kamil Üci, Ali Can Özaydı ve Ömer Kargı’dan oluşan Büyük Erkek Kata A Takımı ile 14-15 yaş kategorisinde yarışan B Takımı da Avrupa ikinciliği elde ederek iki kupayı Türkiye’ye kazandırdı.

Başarıdan duyduğu mutluluğu dile getiren Kamil Üci, tüm sporcularını kutlayarak Türkiye’nin Avrupa şampiyonluğuna katkı sunmaktan gurur duyduklarını belirtti.