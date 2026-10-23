Olimpiyat Ülkesi Avustralya, Bielsko Biala’da ‘Sıfır’ Çekti!

OLİMPİYAT ÜLKESİ AVUSTRALYA, BİELSKO BİALA’DA ‘SIFIR’ ÇEKTİ!

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

2032 Olimpiyat ülkesi Avustralya, Polonya’nın Bielsko-Biała şehrinde düzenlenen Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nda sıfır çekti!

Avustralya, 33 sporcudan oluşan bir delegasyon ve büyük hedeflerle gittiği Bielsko-Biała’dan eli boş döndü! Genç sporculardan oluşan ve madalya kazanamayan ülke, tecrübe ve deneyim kazandı. Yetkililer, gurur, tutku ve kararlılık için tüm takıma teşekkür ederken en güçlü karate ülkelerine meydan okuyabilecek genç sporcular yetiştirme konusundaki kararlılığa dikkat çektiler.

Aynı tataminin kuralları içinde yarıştılar…

14. Dünya Karate Şampiyonası için Polonya, Bielsko-Biała’da beş kıtadan 114 ülkeden 2.000’den fazla kayıtlı sporcuyla, beş gün boyunca yıldızlar geçidi yaşandı. Sahne, farklı ülkelerden gelen, yaşamları, gelenekleri ve rekabet anlayışları dikkat çeken yarışmacılar için kurulurken, aynı tataminin aynı kuralları içinde bir araya geldiler.

Karatesi parlak Avustralya isteniyor!

Avustralya takımı WKF’nin radarına takılmış dünya sahnesine resmi siteden haber olmuştu. Karatesi parlayan ülkelerden birisi olmalıydı! İddialı geldiler, yıldızlarıyla parladılar, fakat güçlü rakipler fırsat vermedi. Onlar, oynadıkları müsabakaları masaya yatırdı ve şöyle dediler:

“Bazı sonuçlar bizim umudumuzdan daha az oldu, ancak her sporcu, dünyanın en iyileri arasında yer aldı ve gurur duyduğumuz bir şey. Ekibimiz hala genç ve Avustralya karate’nin geleceği inanılmaz derecede parlak.”

Takım ruhu, gururun simgesi oldu

Olimpiyat ülkesinin karate takımı, bu şampiyonada verdiği en büyük gurur, tatami üzerinde elde edilen bir sonuç olmasa da hafta boyunca yaşadıkları inanılmaz takım ruhuydu. Aslında bir takım için olması gereken bu olsada, Avustralya sporcularının tribünde olması ve her takım arkadaşını desteklemesi, sonuç ne olursa olsun, gerçekten özel karşılandı, mutlu eden ruhun ifadesiydi.

Hani Zahra, özveri, azim ve kararlılığın altını çizdi

Avustralya Karate Başkanı Hani Zahra, etkinlik öncesinde ulusal temsilin önemini vurgulayarak ülke renkleriyle yarışan sporculardan beklenen özveri, azim ve kararlılığın altını çizmişti.

Avustralya heyetinin büyüklüğü, ülkenin genç karateye yaptığı yatırımın bir göstergesi kabul edildi. Hatta zamanlama olarak branşın olimpik vize çalışması devam ederken 33 sporcunun katılımıyla, ulusal federasyon önemli bir grup yarışmacı oluşturdu. Takımın en üst yaş grubu seviyesinde deneyim kazanma fırsatı sağlanarak yatırım yapıldı.

Polonya’nın Bielsko-Biała’da Avustralya’nın katılımı altın madalya ile taçlandırılamadı ama planlamanın odağında önemli bir gelişim fırsatı verdi. Açılımına bakılırsa, üst düzey uluslararası müsabakalara geçmeye hazırlanan sporcular için bu dünya şampiyonası, deneyim getirdiği ve başarıya ulaşmada bir reçete oldu. Şüphesiz standartlar hakkında değerli bir tablo koydu.

Branşın vitrini ve alacağı trend

Finalde Avustralya’nın çıkıp-çıkıp gelmesi, karatenin pas geçilen Paris durağı ve 2028’e rotayı çevirememiş olması nedeniyle branşın bu ülkedeki vitrini ve alacağı trend, Brisbane 2032 Olimpiyat Oyunları’na dahil olma hedeflerine kazanım katacaktır. Özellikle karatenin çatı kuruluşu olan WKF’nin yaptığı girişimler, tüm ülke federasyonlarından aldığı tetikleme ve branşın global etkisi, onun diğer aday branşlar arasında hakettiği gerçeğini ‘gerçeğe’ dönüştürmektir.

Yaşanan bu süreçte olimpiyatlara dahil olma hedeflerine devam edildiği, Avustralya Olimpiyat Komitesi’nin karatenin arkasında durması için bir o kadar önemlidir. Komiteyi etkileyecek olan da önce Avustralya karatesidir! Ülke karatesinin arkasındaki mimarda ülke federasyonudur.