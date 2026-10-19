Resmî Davet Sonrası İptal Tartışması: ASES’teki Kurumsal Çelişkinin Bedeli Basına Mı Kesiliyor?

Resmî Davet Sonrası İptal Tartışması:

ASES’TEKİ KURUMSAL ÇELİŞKİNİN BEDELİ BASINA MI KESİLİYOR?

Uluslararası Dövüş Sporları ve Spor Bilimleri Sempozyumu için resmî izin ve davet sürecine dayanılarak yürütülen basın çalışmaları, sonradan iletilen iptal talepleriyle tartışmalı hâle geldi.

SporMalatya44 İmtiyaz Sahibi ve Türkiye Karate Federasyonu Basın ve Medya Kurulu Üyesi ve Malatya Temsilcisi Muhammet Kemal Gülşen, karar değişikliğinin gerekçesinin ve yetki dayanağının açıklanmasını istedi.

Uluslararası Dövüş Sporları ve Spor Bilimleri Sempozyumu kapsamında yaşanan gelişmeler, ASES’in basın iletişimi, kurumsal koordinasyonu ve karar süreçleri hakkında soru işaretleri doğurdu. Daha önce yürütülen yazışmalar ve iletilen resmî izin doğrultusunda hazırlanan haberlerin ardından, haberlerin kaldırılması, yeni haber yapılmaması ve kongreye katılım sağlanmaması yönünde talepler iletildi.

SporMalatya44.com.tr İmtiyaz Sahibi ve Türkiye Karate Federasyonu Basın ve Medya Kurulu Üyesi ve Malatya Temsilcisi Muhammet Kemal Gülşen, süreç kapsamında yapılan yazışmalara ve 17 Ekim 2026 tarihli resmî izin yazısına dayanılarak basın faaliyetleri için planlama yapıldığını belirtti. Söz konusu izin sürecinde Gülşen ve Melike Gülşen’in sempozyum süresince basın ve medya faaliyetlerinde bulunmasına yönelik onay verildiği ifade edildi.

Ancak sonraki aşamada iletilen iptal talepleri, daha önceki yazışmalarla ortaya çıkan durum arasında çelişki bulunduğu yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi.

Önce Resmî İzin, Sonra İptal: Karar Nasıl Değişti?

ASES temsilcisi tarafından yapılan açıklamalarda, kongre kapsamında basın ve medya kuruluşlarına haber veya davet verilmediği, ayrıca tarafımıza gönderilen yazının düzenleme kuruluna danışılmadan hazırlandığı ve iptal kararının yönetim kurulu başkanının imzasıyla alındığı yönünde ifadeler kullanıldığı aktarıldı.

Bu açıklamalar, resmî izin sürecinin hangi yetki ve onay mekanizmasıyla yürütüldüğü sorusunu gündeme getirdi. İzin yazısı ilgili kurulun bilgisi ve onayı dışında düzenlendiyse bunun nasıl gerçekleştiğinin; daha önce verilen onay sonradan değiştirildiyse kararın gerekçesinin ve kapsamının açıklanması bekleniyor.

Kurum içindeki iletişim eksikliğinin, yetki belirsizliğinin veya koordinasyon hatasının sorumluluğu, resmî yazışmalara güvenerek planlama yapan basın mensuplarına yüklenmemelidir.

Gerekçesi Açıklanmayan İptal Mesnetsizlik Tartışması Doğuruyor

Muhammet Kemal Gülşen, önceki yazışmalar ve resmî izin süreci dikkate alınarak karar değişikliğinin gerekçesinin, yetki dayanağının ve iptal işleminin kapsamının yazılı olarak açıklanmasını talep etti.

Buradaki talebin kişisel bir ayrıcalık değil, mesleki faaliyetlere ilişkin kararların hangi kurallara göre alındığının açıklığa kavuşturulması olduğu vurgulandı. Mesnetsiz, dayanağı bulunmayan veya yeterli gerekçeyle desteklenmeyen anlamına geliyor. Bu nedenle önceki resmî işlemlerle çelişen ve gerekçesi açıklanmayan bir karar değişikliği, mesnetsizlik tartışmasını beraberinde getiriyor.

Organizasyonların katılım ve akreditasyon kuralları belirleme yetkisi bulunabilir. Ancak bu kuralların şeffaf, tutarlı ve eşit uygulanması; daha önce verilen resmî izinlerin ve yapılan yazışmaların da dikkate alınması gerekiyor.

Haberlerin kaldırılması ve yeni haber yapılmaması yönündeki taleplerin hangi yetkiye dayandığı da açıklığa kavuşturulması gereken konular arasında yer alıyor.

ASES’ten Açıklama Ve Çözüm Bekleniyor

ASES yetkililerinden resmî izin yazısının hangi süreçte düzenlendiği, iptal kararının hangi gerekçe ve yetkiye dayandığı ve yayımlanan haberlerin kaldırılması talebinin kapsamı hakkında açıklama bekleniyor. Ayrıca konunun düzenleme kurulu başkanıyla görüşülerek yeni bir mağduriyet yaşanmadan çözüme kavuşturulması talep ediliyor.

Kurumsal itibarın korunması; karar süreçlerinin şeffaf yürütülmesi, sorumlulukların belirlenmesi ve ortaya çıkan sorunlara çözüm üretilmesiyle mümkün. Kurum içindeki iletişim ve koordinasyon sorunlarının basın mensuplarına yansımaması için sürecin açıklığa kavuşturulması önem taşıyor.

Basının görevi kamuoyunu bilgilendirmek, kurumların görevi ise aldıkları kararların gerekçesini açıklamaktır. Resmî izinle başlayan bir süreçte ortaya çıkan çelişkilerin cevapsız bırakılmaması gerekiyor.

ASES’in konuya ilişkin açıklama ve yanıt hakkı saklıdır.

Muhammet Kemal Gülşen

SporMalatya44.com.tr İmtiyaz Sahibi

Türkiye Karate Federasyonu Basın ve Medya Kurulu Üyesi ve Malatya Temsilcisi

Kaynak: ASES ile gerçekleştirilen yazışmalar ve 17 Ekim 2026 tarihli resmî izin yazısı.