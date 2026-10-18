Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nı 6 Madalyayla Tamamladık

DÜNYA KARATE ŞAMPİYONASI’NI 6 MADALYAYLA TAMAMLADIK

Muhammet K. GÜLŞEN

Polonya’da düzenlenen Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda Türkiye, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

114 ülkeden 2 bin 22 sporcunun katıldığı organizasyonda millî karatecilerimiz dört dünya ikinciliği ve iki dünya üçüncülüğü elde etti.

Dünya Şampiyonası’nda 6 Madalya

14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Polonya’nın Bielsko-Biała kentinde gerçekleştirilen Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası sona erdi. Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden millî karateciler, organizasyonu toplam 6 madalyayla tamamladı.

114 ülkeden 2 bin 22 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye, bireysel kata, kumite ve takım kata kategorilerinde madalya mücadelesi verdi. Millî sporcularımız dört kategoride finale yükselirken şampiyonada dört gümüş ve iki bronz madalya kazanıldı.

Dört Dünya İkinciliği, İki Dünya Üçüncülüğü

Şampiyonada gümüş madalya kazanan sporcularımız ve kategorileri şöyle sıralandı:

Ela Su Yıldırım: Ümit Kadın Kumite -61 kg

Furkan Kaynar: U21 Erkek Kata

Savaş Öğüş: U21 Erkek Kumite -67 kg

Erkek Kata Takımı: Tarık Koç, Ahmet Musab Çelik, Hüseyin Kabil ve Yusuf Efdal Varol

Türkiye’ye bronz madalya kazandıran millî sporcularımız ise şu isimlerden oluştu:

Sare Kaya: Ümit Kadın Kumite +61 kg

Kerem Yaray: Genç Erkek Kumite -55 kg

Bu sonuçlarla Türkiye, Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nı altı madalyayla tamamladı.

Türkiye Karate Federasyonundan Tebrik Mesajı

Türkiye Karate Federasyonu, şampiyonada ülkemizi temsil eden tüm millî sporcuları tebrik etti. Federasyonun mesajında sporcuların yanı sıra ailelere, antrenörlere ve teknik ekibe teşekkür edilerek organizasyona katkı sağlayan herkese takdir iletildi.

Kaynak: Türkiye Karate Federasyonu