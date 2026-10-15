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Muaythai 9. Khan’dan 10. Khan’a Geçiş Sınavı Muğla’da Yapılacak

Muaythai 9. Khan’dan 10. Khan’a Geçiş Sınavı Muğla’da Yapılacak
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MUAYTHAI 9. KHAN’DAN 10. KHAN’A GEÇİŞ SINAVI MUĞLA’DA YAPILACAK

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenecek 9. Khan’dan 10. Khan’a Geçiş Sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü Muğla’da gerçekleştirilecek.

Saat 14.00’te başlayacak sınava katılmak isteyen sporcuların, federasyon tarafından açıklanan başvuru şartlarını ve gerekli belgeleri tamamlaması gerekiyor.
Sınav 25 Ekim’de Saat 14.00’te
Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen 9. Khan’dan 10. Khan’a Geçiş Sınavı’nın tarihi, saati ve yeri açıklandı.
Muğla’da bulunan Fitçifitolur Spor Salonu’nda yapılacak sınav, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 14.00’te başlayacak. Sınava katılacak sporcuların, başvuru sürecinde belirtilen şartları yerine getirmesi ve gerekli belgeleri hazırlaması gerekiyor.

Sınava Katılım Şartları Ve Gerekli Belgeler:

Sınava katılmak isteyen adayların aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekiyor:
– Muaythai 10. Khan Katılım Formu.
– 9. Khan derecesini gösteren, Federasyon Sicil Sistemi üzerinden alınan kimlik kartının fotokopisi.
– 10. Khan giriş sınavı için belirlenen 1.500 TL sınav ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu. Ücretin ödenmiş olması gerekiyor; ödeme yapmayan adaylar sınava alınmayacak.

muaythai.gov.tr
İletişim Ve Banka Bilgileri
Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen adaylar, Muaythai İl Temsilcisi Mehmet Can Yaşar ile iletişime geçebilir.
– Telefon: 0507 631 04 04
– Banka: Türkiye Garanti Bankası
– IBAN: TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44

*Başvuru koşulları ve sınavla ilgili güncel duyurular için Türkiye Muaythai Federasyonunun resmî internet sitesi ziyaret edilebilir: muaythai.gov.tr.

Kaynak: Türkiye Muaythai Federasyonu

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