SHİTO-RYU SHİTOKAİ TÜRKİYE TEMSILCISI NACİ ÖZSOY



Bu yazimizda Türk karate camiasının duayen isimlerinden, Türkiye Karate Federasyonu Teknik Direktörü ve Dan Kurulu Başkanı, aynı zamanda Japonya tarafından kabul edilen Shito-Ryu Shitokai Türkiye temsilcisi Naci Özsoy’un kaleme aldığı özel bir davet metnine yer veriyoruz.



Yaklaşık 60 yıla yaklaşan karate birikimini, yalnızca teknik anlamda değil; aynı zamanda disiplin, gelenek ve birlik anlayışıyla harmanlayan Özsoy Hoca, bu yazısında önemli bir vizyonu paylaşmakta ve karate camiasına anlamlı bir çağrıda bulunmaktadır.

Shito-Ryu Shitokai’nin köklü yapısını, teknik zenginliğini ve felsefesini merkeze alan bu davet; aynı zamanda ortak değerlerde buluşma, bilgi paylaşımı ve birlikte gelişme kültürünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Değerli hocamızın bu kıymetli mesajını sizlerle buluştururken, tüm karate camiası için ilham verici olmasını diliyoruz.

Shito-Ryu Shitokai’ye Davet

Değerli Karate Camiası,

Yaklaşık 60 yıldır karate yolunda hizmet etmenin onurunu yaşıyorum. Bugün ise Türkiye’de Japonya tarafından kabul edilen Shito-Ryu Shitokai’nin temsilcisi ve federasyonda en yüksek dan derecesine sahip teknik direktör olarak önemli bir sorumluluk taşıyorum.

Shito-Ryu Shitokai; köklü tarihi, güçlü teknik yapısı ve geleneksel değerleriyle dünya çapında saygı gören bir karate ekolüdür. Bu mirasın ülkemizde de doğru anlaşılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Amacım hiçbir ekolü, hiçbir hocayı veya hiçbir kurumu eleştirmek değildir. Tam aksine, bilgi paylaşımı, karşılıklı saygı ve birlik anlayışı içinde Türk karate camiasına katkı sunmaktır.

Bu nedenle tüm antrenörlerimizi, hakemlerimizi ve sporcularımızı Shito-Ryu Shitokai’nin tekniklerini, kata anlayışını ve felsefesini birlikte öğrenmeye ve geliştirmeye davet ediyorum. Düzenleyeceğimiz eğitimler, seminerler ve teknik çalışmalarla bu değerli mirası daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz.

Karate; sadece teknik değil, aynı zamanda saygı, disiplin, dostluk ve vefa yoludur. Birlikte hareket ettiğimiz sürece Türk karate camiasının uluslararası alanda daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum.

Tüm karate dostlarına sevgi ve saygılarımı sunarım.

Osu!

*Naci Özsoy Türkiye Shito-Ryu Shitokai Türkiye temsilcisi olarak Japon Shitoryu shitokaki Fedarasyonun atadığı Türkiye Karate Federasyon Teknik Direktörü, Dan kurul Başkanı.

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Bu yazimizda Türk karate camiasının duayen isimlerinden, Türkiye Karate Federasyonu Teknik Direktörü ve Dan Kurulu Başkanı, aynı zamanda Japonya tarafından kabul edilen Shito-Ryu Shitokai Türkiye temsilcisi Naci Özsoy’un kaleme aldığı özel bir davet metnine yer veriyoruz. SHİTO-RYU SHİTOKAİ TÜRKİYE TEMSILCISI NACİ ÖZSOY