ÖZEL ÜSTADIMIZ, SHİHAN NACİ ÖZSOY’DUR



Bu yazıyı maalesef biraz buruk bir duyguyla kaleme alıyorum. Çünkü bugün sizlere, hak ettiği kadar tanınmamış, hak ettiği değeri yeterince görmemiş olduğuna inandığım çok değerli bir üstattan bahsetmek istiyorum.



Beni tanıyanlar bilir. Bu kıymetli online dergide, rahmetli babamın emanet ettiği köşeyi temsil eden biri olarak elimden geldiğince adil ve dürüst olmaya çalışırım. Babam dışında bir ustayı kolay kolay kalemime almam. Çünkü birini öne çıkarırken diğerlerine haksızlık etmekten çekinirim. Fakat bu kez tam tersini düşünüyorum. Eğer bu ustayı yazmazsam, asıl haksızlığı ben yapmış olacağım.

Kendi gözlemime göre bugün Türkiye’de Shito-Ryu stilinin gerçek anlamda temsil edildiğini söylemek oldukça zor. Trabzon’da Salih Doğan hocamızın dojo açılışından sonra, Federasyon Başkanımız Sayın Ercüment Taşdemir ile sohbet ederken bana, “Kaç tane gerçek anlamda Shito-Ryu kulübü var?” diye sormuştu. Ben de “20’yi geçmez.” cevabını vermiştim. Bu bile aslında durumun ne kadar düşündürücü olduğunu gösteriyor.

Rahmetli Shito-ryu ustamız Yenal Karahan’ın çizdiği rotanın devam ettirilmesi, yeni kulüplerin açılması ve stilin yaygınlaştırılması gerekirken, ağırlığın daha çok yarışmacı yetiştirmeye verildiğini düşünüyorum. Elbette başarılı sporcular yetiştirmek önemlidir. Ancak bir stil yalnızca madalyalarla değil; kültürüyle, öğretisiyle ve gelecek nesillere aktarılmasıyla yaşar. Bunuda bana göre şuan Türkiye’de bir üstad yapıyor..

Şimdi ise asıl anlatmak istediğim bu üstada geliyorum.

Bu özel üstadımız, Shihan Naci Özsoy’dur.

Hiç düşündünüz mü; adını kaç yerde duydunuz? Kaç kez yaptığı hizmetlerden bahsedildi? Kaç organizasyonda hak ettiği şekilde ön plana çıkarıldı?

Ben açıkçası bunu çok az gördüm.

Oysa rahmetli ustamızdan sonra, Japon Shito-Ryu Shito-Kai Federasyonu tarafından Türkiye Temsilcisi olarak görevlendirilen kişi Naci Özsoy olmuştur. Bunun ne kadar büyük bir güven ve sorumluluk olduğunu, bu camiayı bilen herkes çok iyi bilir.

Bugün 70’li yaşlarında olmasına rağmen milyonlarca kilometre yol kat etmiş, dünyanın birçok ülkesinde seminerler vermiş ve hâlâ aynı heyecanla görevini sürdürmektedir. Bir ömür boyunca stiline bu kadar sadık kalabilmek herkese nasip olmaz.2014 de filipinler Manila da 3 kez seminer vermiştir 3 yıl her yıl 10 ar gün… kosova da seminer Belçikada, Endonezya’da ülkemizde ismi bilinmeyen birçok ülkede seminerler vermiştir

Japonlar temsilcilerini seçerken yalnızca teknik bilgiye bakmazlar. Sadakat, karakter, bağlılık ve temsil kabiliyeti de en önemli ölçütler arasındadır. Bu nedenle Naci Özsoy’un bu göreve layık görülmesi tesadüf değildir.

Belki ülkemizde hak ettiği ilgiyi göremiyor; ancak bağlı bulunduğu Japon federasyonu tarafından yıllardır güven duyulan ve her yıl farklı ülkelerde seminer vermek üzere görevlendirilen saygın bir temsilcidir.

Bu yıl da kendisine verilen görev kapsamında Vietnam’da önemli seminerler gerçekleştirmiştir. İlk olarak Saygon’da, ardından dünyanın en güzel turizm merkezlerinden biri olan Da Nang’da, Hanshi gözetiminde başarılı eğitimler vermiştir.

Yaklaşık otuz yıldır birlikte çalıştığı Hanshi Tang ile gerçekleştirdiği bu on günlük seminer, hem teknik seviyesi hem de organizasyon kalitesi açısından büyük takdir toplamıştır.

Ben daha ne söyleyebilirim ki?

Belki ülkemizde yeterince konuşulmuyor; ancak yurt dışında, bağlı olduğu federasyon tarafından her geçen gün daha fazla takdir edilen ve değeri daha iyi anlaşılan bir üstattan söz ediyoruz.

Benim düşüncem nettir.

Doğru rotada yürüyen insanlar ancak takdir edilir ve örnek alınır. Ben ustamı her zaman gururla anlatacağım. Çünkü yaptığı hizmetlerin gerçek anlamda karateye hizmet olduğuna inanıyorum.

Birçok insan her gün aynı şeyleri yapabilir. Ama bazı insanlar vardır; hocasının emanet ettiği yolu, bağlı bulunduğu uluslararası kuruluşun vizyonunu ve kendi bilgi birikimini birleştirerek gittiği her yerde iz bırakır.

İşte Naci Özsoy benim gözümde böyle bir üstattır.

Tekrar soruyorum…

Bugüne kadar kaç kişinin onu anlattığını duydunuz? Kaç yazıda emeklerinden bahsedildi? Kaç kez Shito-Ryu’nun gerçek temsilcileri hak ettikleri şekilde gündeme getirildi?

Ben çok azına şahit oldum.

Ama ben susmayacağım.

Hak edene hakkını teslim etmekten hiçbir zaman çekinmedim, bundan sonra da çekinmeyeceğim.

Çünkü vefa, sadece hatırlamak değil; hak edeni zamanı geldiğinde cesaretle anlatabilmektir.

Ben de bugün bunu yaptım.

Saygılarımla.