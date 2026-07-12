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BOŞ ELİN SANATI: KARATE-DO Boş Elin Sanatı: Karate-Do’nun Derin Dünyasına Yolculuk Karate-Do iki Japonca kelimeden meydana gelir. Kara-boş, silahsız veya geniş anlamda kainatı anlatır. Te-el, Do-takip edilmesi gereken tarikat yolu, ahlak anlamına gelir.
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Hazım Özdemir, Bolu’da Aday Hakemlere Tecrübelerini Aktardı

Hazım Özdemir, Bolu’da Aday Hakemlere Tecrübelerini Aktardı
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Haber: Vasfi Aşçı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen Karate Aday Hakem Kursu’nda eğitimler, Uluslararası Dünya ve Avrupa Hakemi Hazım Özdemir tarafından verildi. Üç gün süren programda aday hakemler, teorik ve uygulamalı eğitimlerle hakemlik kariyerlerine önemli bir adım attı.

BOLU – Türkiye Karate Federasyonu tarafından 10-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Bolu’da düzenlenen Karate Aday Hakem Kursu başarıyla tamamlandı. Üç gün süren eğitim programında aday hakemler, teorik ve uygulamalı derslerle hakemlik mesleğine ilk adımlarını attı.

Kursun eğitmeni uluslararası Dünya ve Avrupa hakemi Hazım Özdemir, eğitim sürecinin verimli geçtiğini belirterek, kursiyerlerin gösterdiği ilgi ve özveriden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

 Eğitimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Özdemir, “Bugünün aday hakemleri, yarının Dünya ve Avrupa hakemleri olacaktır. Hakemlik camiamıza katılan tüm kursiyerlerimize görev hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.

Türkiye Karate Federasyonu’nun başlattığı hakem eğitim seferberliğinin Türk karatesi adına önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Özdemir, bu sürece öncülük eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir’e, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Nizam Baran‘a ve Merkez Hakem Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Özdemir ayrıca, kurs boyunca aday hakemlerle yakından ilgilenerek eğitimlere katkı sunan Sabri Damar ve İbrahim Damar’a da teşekkür ederek, hakem eğitimlerinin ülke genelinde aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Hakem eğitimlerinde temel hedeflerinin “Sıfır Hata ve Sıfır İtiraz” anlayışını tüm hakemlere kazandırmak olduğunu belirten Hazım Özdemir, nitelikli hakem yetiştirmenin Türk karatesinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

 

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