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BOŞ ELİN SANATI: KARATE-DO Boş Elin Sanatı: Karate-Do’nun Derin Dünyasına Yolculuk Karate-Do iki Japonca kelimeden meydana gelir. Kara-boş, silahsız veya geniş anlamda kainatı anlatır. Te-el, Do-takip edilmesi gereken tarikat yolu, ahlak anlamına gelir.
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Kütahya Pazarlar’da 200 Sporcu Kyokushin-Kan Türkiye Yaz Gelişim Kampı’nda Buluştu

Kütahya Pazarlar’da 200 Sporcu Kyokushin-Kan Türkiye Yaz Gelişim Kampı’nda Buluştu
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FLAŞ! 200 SPORCU KYOKUSHIN-KAN TÜRKİYE YAZ GELİŞİM KAMPI’NDA BULUŞTU

SİYAHKUŞAK (Özel)

Kyokushin-Kan Türkiye 2026 Yaz Gelişim Kampı, Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde yaklaşık 200 sporcu, antrenör ve idarecinin katılımıyla başladı.

Kyokushin-Kan’ın temel felsefesi olan disiplin, saygı, azim ve kardeşlik ruhu, kamp boyunca gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde ön planda tutuluyor.

Kyokushin-Kan’ın temel felsefesi olan disiplin, saygı, azim ve kardeşlik ruhu, kamp boyunca gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde ön planda tutuluyor.

Türkiye’nin farklı illerinden sporcuların bir araya geldiği kamp boyunca temel teknik çalışmalar, ileri seviye kumite ve kata eğitimleri, hakemlik ve antrenörlük seminerleri ile kuşak sınavları gerçekleştiriliyor.

Bilgi, tecrübe ve dostluklar pekişiyor

Kamp süresince yapılan eğitimler, Kyokushin-Kan Türkiye Temsilciliği bünyesindeki deneyimli eğitmenler tarafından disiplinli ve planlı bir program çerçevesinde yürütülüyor. Katılımcılar yalnızca teknik becerilerini geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda farklı şehirlerden gelen sporcular ve antrenörlerle bilgi, tecrübe ve dostluklarını da pekiştirme imkânı buluyor.

Disiplin, saygı, azim ve kardeşlik ruhu var

Kyokushin-Kan’ın temel felsefesi olan disiplin, saygı, azim ve kardeşlik ruhu, kamp boyunca gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde ön planda tutuluyor. Eğitim programı sayesinde genç sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Toplam 200 sporcu ve antrenörün katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun; teknik eğitimler, seminerler ve kuşak sınavlarının ardından başarıyla tamamlanması planlanıyor.

Kyokushin-Kan gelecekte daha geniş katılımlı ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlemeyi hedefliyor...

Kyokushin-Kan gelecekte daha geniş katılımlı ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlemeyi hedefliyor…

Kyokushin-Kan Türkiye Yaz Gelişim Kampı ile;

Türkiye’de Kyokushin sporunun gelişimine katkı sağlanması,

Genç sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlanması,

Kulüpler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi,

Spor kültürünün daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bunun yanında organizasyonun, ev sahibi Kütahya’nın Pazarlar ilçesinin tanıtımına ve spor turizmine de önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kyokushin-Kan Türkiye yetkilileri, bu tür gelişim kamplarının yalnızca sportif başarıya değil, aynı zamanda güçlü karaktere sahip bireyler yetiştirilmesine de hizmet ettiğini belirterek, gelecekte daha geniş katılımlı ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

 

 

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