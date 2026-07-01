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Türkiye’de Bir İlk! İlk Tatami Elite Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonasının Hakem Kadrosu Açıklandı

Türkiye’de Bir İlk! İlk Tatami Elite Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonasının Hakem Kadrosu Açıklandı
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Türkiye’de Bir İlk! 

İLK TATAMİ ELITE BÜYÜKLER MUAYTHAI TÜRKİYE ŞAMPİYONASININ HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Haber: Muhammet Kemal GÜLŞEN

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından ilk kez tatamide düzenlenecek Elite Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası, 09-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilecek.

Tarihi organizasyon öncesinde hakem kadrosu açıklanırken, Türk muaythaisinde yeni bir dönemin başlangıcı için geri sayım başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu’nun 2026 faaliyet programında yer alan Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Türkiye Şampiyonası, 09-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Şamdan Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Türkiye’de ilk kez elit büyükler kategorisinde tatami formatında gerçekleştirilecek şampiyona, Türk muaythai tarihinde önemli bir ilke imza atacak. Daha önce büyükler kategorisindeki resmi şampiyonalar ringde yapılırken, elit sporcular ilk kez tatami üzerinde Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.

Şampiyona öncesinde Türkiye Muaythai Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen hakem kadrosu da açıklandı. Uluslararası, ulusal, il ve aday klasmanındaki hakemler, organizasyonda görev alarak müsabakaların yönetimini üstlenecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, organizasyonun Türk muaythaisi adına tarihi bir adım olduğunu belirterek, tatami disiplininin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

09-12 Temmuz tarihlerinde Darıca Şamdan Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek Türkiye’nin ilk Tatami Elite Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası’nın, gelecek yıllarda düzenlenecek organizasyonlara da öncülük etmesi beklenirken, Türkiye Muaythai Federasyonu tüm sporseverleri bu tarihi organizasyona davet etti.

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