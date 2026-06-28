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BOŞ ELİN SANATI: KARATE-DO Boş Elin Sanatı: Karate-Do’nun Derin Dünyasına Yolculuk Karate-Do iki Japonca kelimeden meydana gelir. Kara-boş, silahsız veya geniş anlamda kainatı anlatır. Te-el, Do-takip edilmesi gereken tarikat yolu, ahlak anlamına gelir.
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Genç Milli Taekwondocularımız Astana’da 10 Madalya Kazandı

Genç Milli Taekwondocularımız Astana’da 10 Madalya Kazandı
  • MANŞET I / TAEKWONDO
  • 29 Haziran 2026 01:27 | Güncellenme: 29 Haziran 2026 01:29
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GENÇ MİLLİ TAEKWONDOCULARIMIZ ASTANA’DA 10 MADALYA KAZANDI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Uluslararası Kazakistan Açık Taekwondo Turnuvası’nda mücadele eden Genç Milli Taekwondo Takımı, organizasyonun ikinci gününde büyük bir başarıya imza attı.

Ay-yıldızlı sporcular, 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak toplam 10 madalya ile Türkiye’yi gururlandırdı.

Uluslararası Kazakistan Açık Taekwondo Turnuvası, Kazakistan’ın başkenti Astana’da heyecan dolu mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilen gençler kategorisi müsabakalarında Türk Milli Takımı üstün performansıyla dikkat çekti.

Genç milli taekwondocularımız, turnuvada gösterdikleri başarılı performans sonucunda 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak toplam 10 madalya elde etti. Ay-yıldızlı sporcuların ortaya koyduğu mücadele, hem teknik heyetten hem de organizasyonu takip eden spor otoritelerinden tam not aldı.

Uluslararası arenada bir kez daha gücünü gösteren Türk taekwondosu, altyapıdaki başarılı sporcularıyla geleceğe umut vermeye devam ediyor. Astana’da elde edilen bu önemli başarı, milli takımın uluslararası organizasyonlardaki istikrarlı yükselişini de gözler önüne serdi.

Genç sporcuların kazandığı madalyalar, Türkiye’nin taekwondoda dünya çapındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyarken, milli takımın gelecek organizasyonlar öncesinde moral ve motivasyonunu da artırdı.

Türkiye Taekwondo camiası, genç milli sporcuların elde ettiği bu gurur verici başarıyla uluslararası platformda bir kez daha adından söz ettirdi.

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