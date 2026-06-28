Feyzullah Aktürk, Karaaadilli Er Meydanının Başpehlivanı Oldu

FEYZULLAH AKTÜRK, KARAADİLLİ ER MEYDANININ BAŞPEHLİVANI OLDU

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Afyonkarahisar’ın Karaadilli beldesinde düzenlenen Karaaadilli Belediyesi Geleneksel Yağlı Güreşleri, Türkiye’nin önemli başpehlivanlarını er meydanında buluşturdu.

Nefes kesen mücadelelerin ardından Feyzullah Aktürk birinciliği elde ederken, Ali Yanatma ikinci, Osman Kan ve Serhat Gökmen ise üçüncü oldu.

Afyonkarahisar’da 27 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Karaadilli Belediyesi Geleneksel Yağlı Güreşleri, ata sporunun ruhuna yakışan mücadelelere sahne oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen başarılı pehlivanların katıldığı organizasyon, güreşseverlerin yoğun ilgisi ve coşkulu atmosferiyle tamamlandı.

Er meydanında gün boyunca süren karşılaşmalarda başpehlivanlar, kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü. Final müsabakalarının ardından başarılı performansıyla rakiplerini geride bırakan Feyzullah Aktürk, Karaaadilli Belediyesi Geleneksel Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olmayı başardı.

Organizasyonda Ali Yanatma ikinci sırada yer alırken, Osman Kan ile Serhat Gökmen üçüncülüğü paylaşarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Dereceye giren pehlivanlar, sergiledikleri mücadeleci performans ve centilmence davranışlarıyla güreşseverlerden alkış aldı.

Türk kültürünün en önemli değerlerinden biri olan yağlı güreş geleneğinin yaşatılmasına katkı sağlayan organizasyon, sporcuların yüksek performansı ve tribünleri dolduran vatandaşların ilgisiyle unutulmaz anlara sahne oldu. Kıran kırana geçen müsabakalar, ata sporunun geleceğine yönelik umut verirken, genç sporcular için de önemli bir örnek oluşturdu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren pehlivanlara madalya ve kupaları takdim edildi. Organizasyon, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile organizasyona katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.

Karaaadilli Belediyesi Geleneksel Yağlı Güreşleri, hem sporcuların ortaya koyduğu üst düzey mücadele hem de geleneksel güreş kültürünün yaşatılmasına sunduğu katkıyla 2026 sezonunun dikkat çeken organizasyonları arasında yer aldı.