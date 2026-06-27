Muhammed KARAYILAN, PRIME Fighting Championships’te Romanyalı Rakibi Ionel Balan’ın Karşısına Çıkıyor

MUHAMMED KARAYILAN, PRIME FİGHTİNG CHAMPİONSHİP’TE ROMANYALI RAKİBİ IONEL BALAN’IN KARŞISINA ÇIKIYOR

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türk dövüş sporlarının yükselen isimlerinden Muhammed KARAYILAN, uluslararası arenada önemli bir sınava çıkmaya hazırlanıyor.

Van Muay Thai İl Temsilcisi ve başarılı antrenör Önder ŞAHİN’in öğrencisi Muhammed KARAYILAN, 11 Temmuz’da Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenecek PRIME Fighting Championships organizasyonunda Romanyalı dövüşçü Ionel Balan ile karşı karşıya gelecek.

Başarılı sporcu, 11 Temmuz Cumartesi günü Moldova’nın başkenti Kişinev’de (Chișinău) düzenlenecek PRIME Fighting Championships organizasyonunda Romanya’nın tecrübeli dövüşçüsü Ionel Balan ile kozlarını paylaşacak.

Muhammed KARAYILAN, hem Türkiye’yi hem de Van’ı temsil edecek!

Uluslararası düzeyde büyük ilgi gören organizasyonda ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek olan Muhammed KARAYILAN, hem Türkiye’yi hem de Van’ı temsil ederek önemli bir mücadele verecek. Güçlü rakibi karşısında ringe çıkacak olan başarılı sporcu, uzun süredir devam eden yoğun hazırlık sürecinin ardından galibiyet hedefiyle ringe çıkacak.

Muhammed KARAYILAN’ın başarısında önemli pay sahibi olan Van Muay Thai İl Temsilcisi ve antrenörü Önder ŞAHİN, Van’da Muay Thai sporunun gelişmesi adına yıllardır özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yetiştirdiği başarılı sporcularla dikkat çeken ŞAHİN, disiplinli çalışma anlayışı, bilgi birikimi ve sporcularına kazandırdığı mücadele ruhuyla Van’ın dövüş sporlarında adından söz ettiren iller arasında yer almasına önemli katkılar sunuyor.

Türk dövüş sporları adına büyük bir gurur…

Muhammed KARAYILAN’ın PRIME Fighting Championships’te elde edeceği başarılı bir sonuç, yalnızca kendi kariyeri için değil, Van Muay Thai camiası ve Türk dövüş sporları adına da büyük bir gurur olarak değerlendiriliyor. Spor kamuoyu, bu önemli karşılaşmanın Vanlı genç sporcular için ilham kaynağı olacağına inanıyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadelede gözler şimdi Muhammed KARAYILAN’ın üzerinde olacak. Vanlı sporcu, ringde göstereceği başarılı performansla hem Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmayı hem de kariyerine yeni bir uluslararası zafer eklemeyi hedefliyor.

Van spor camiası ise Önder ŞAHİN yönetiminde yetişen Muhammed KARAYILAN’ın bu önemli organizasyondan galibiyetle ayrılarak Van’a ve Türkiye’ye yeni bir gurur yaşatacağına yürekten inanıyor.