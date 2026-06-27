ÇOK ÖZEL!
BOŞ ELİN SANATI: KARATE-DO Boş Elin Sanatı: Karate-Do’nun Derin Dünyasına Yolculuk Karate-Do iki Japonca kelimeden meydana gelir. Kara-boş, silahsız veya geniş anlamda kainatı anlatır. Te-el, Do-takip edilmesi gereken tarikat yolu, ahlak anlamına gelir.
Muhammed KARAYILAN, PRIME Fighting Championships’te Romanyalı Rakibi Ionel Balan’ın Karşısına Çıkıyor
Muhammed KARAYILAN, PRIME Fighting Championships’te Romanyalı Rakibi Ionel Balan’ın Karşısına Çıkıyor
Göksel Cingöz’e Yılın En İyi Antrenörü Ödülü, Türk Muaythai’sine Üç Uluslararası Başarı Birden
Göksel Cingöz’e Yılın En İyi Antrenörü Ödülü, Türk Muaythai’sine Üç Uluslararası Başarı Birden
Kadın Katada Taht Değişti: Grace Lau İndi, Maho Ono Çıktı!
Kadın Katada Taht Değişti: Grace Lau İndi, Maho Ono Çıktı!
26-28 Haziran 2026 Yeşilay Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası Düzce’de Düzenlenecek
26-28 Haziran 2026 Yeşilay Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası Düzce’de Düzenlenecek
Sivas’ta Düzenlenecek 3. Kademe Antrenör Uygulama Eğitimi İçin Başvurular Başladı
Sivas’ta Düzenlenecek 3. Kademe Antrenör Uygulama Eğitimi İçin Başvurular Başladı
Muaythai Elite Büyükler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye Dünya İkincisi Oldu
Muaythai Elite Büyükler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye Dünya İkincisi Oldu
IFMA Elite Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye’den 9 Final Başarısı
IFMA Elite Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye’den 9 Final Başarısı
Yakup Bayındır Avrupa Şampiyonu Oldu
Yakup Bayındır Avrupa Şampiyonu Oldu
Altay Taekwondo Birliği’nde Tarihi Karar: Başkanlık Süresi Dört Yıla Çıkarıldı
Altay Taekwondo Birliği’nde Tarihi Karar: Başkanlık Süresi Dört Yıla Çıkarıldı
Muaythai Camiası Kocaeli’deki Büyük Şampiyona Öncesinde Zoom Toplantısında Buluşacak
Muaythai Camiası Kocaeli’deki Büyük Şampiyona Öncesinde Zoom Toplantısında Buluşacak

Ata Bilgin’den Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Bronz Madalya Gururu

Ata Bilgin’den Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Bronz Madalya Gururu
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ATA BİLGİN’DEN MUAYTHAİ DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA BRONZ MADALYA GURURU

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Malezya’da düzenlenen 2026 Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Ata Bilgin, bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Başarının mimarlarından biri olan antrenörü ve babası Kevser Bilgin’in özverili çalışmaları takdir topladı.

16-26 Haziran 2026 tarihleri arasında Malezya’da gerçekleştirilen Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Ata Bilgin, gösterdiği başarılı performansla dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Zorlu rakipler karşısında sergilediği mücadeleci kimliği ve azimli performansıyla kürsüye çıkmayı başaran Ata Bilgin, uluslararası arenada Türk bayrağını bir kez daha gururla dalgalandırdı. Elde edilen bu önemli başarı, Türk Muay Thai camiasında büyük sevinçle karşılandı.

‘Başarısında önemli pay sahibi, antrenörü ve aynı zamanda babası Kevser Bilgin’

Milli sporcunun başarısında önemli pay sahibi olan antrenörü ve aynı zamanda babası Kevser Bilgin, uzun yıllara dayanan disiplinli çalışmalarıyla sporcusunu dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırladı. Baba-oğulun ortaya koyduğu emek ve özveri, bronz madalya ile taçlandı.

Ata Bilgin ve teknik ekibi, şampiyona sürecinde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederek, uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Muay Thai branşında elde edilen bu önemli derece, Türk sporunun uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne sererken, genç sporcular için de ilham kaynağı oldu.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.