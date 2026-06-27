Ata Bilgin’den Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Bronz Madalya Gururu

ATA BİLGİN’DEN MUAYTHAİ DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA BRONZ MADALYA GURURU

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Malezya’da düzenlenen 2026 Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Ata Bilgin, bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Başarının mimarlarından biri olan antrenörü ve babası Kevser Bilgin’in özverili çalışmaları takdir topladı.

16-26 Haziran 2026 tarihleri arasında Malezya’da gerçekleştirilen Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Ata Bilgin, gösterdiği başarılı performansla dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Zorlu rakipler karşısında sergilediği mücadeleci kimliği ve azimli performansıyla kürsüye çıkmayı başaran Ata Bilgin, uluslararası arenada Türk bayrağını bir kez daha gururla dalgalandırdı. Elde edilen bu önemli başarı, Türk Muay Thai camiasında büyük sevinçle karşılandı.

‘Başarısında önemli pay sahibi, antrenörü ve aynı zamanda babası Kevser Bilgin’

Milli sporcunun başarısında önemli pay sahibi olan antrenörü ve aynı zamanda babası Kevser Bilgin, uzun yıllara dayanan disiplinli çalışmalarıyla sporcusunu dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırladı. Baba-oğulun ortaya koyduğu emek ve özveri, bronz madalya ile taçlandı.

Ata Bilgin ve teknik ekibi, şampiyona sürecinde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederek, uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Muay Thai branşında elde edilen bu önemli derece, Türk sporunun uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne sererken, genç sporcular için de ilham kaynağı oldu.