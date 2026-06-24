YAKUP BAYINDIR AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Bosna Hersek’te düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Yakup Bayındır, +78 kilogram kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

18-20 Haziran 2026 tarihleri arasında Bosna Hersek’te gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Yakup Bayındır, önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonada +78 kilogram kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu, rakiplerini geride bırakarak Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği bu önemli dereceyle Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandıran Bayındır, Türk taekwondosunun başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Avrupa’nın en başarılı sporcularının mücadele ettiği organizasyonda zirveye çıkan Yakup Bayındır’ın başarısı, spor camiasında büyük sevinçle karşılandı. Sporcunun elde ettiği şampiyonlukta emeği bulunan antrenörler ve teknik ekip de takdir topladı.

Bosna Hersek’te kazanılan altın madalya, Türk taekwondosunun uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne sererken, Yakup Bayındır’ın gelecekteki organizasyonlar için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğu değerlendiriliyor.

Avrupa Şampiyonu olan Yakup Bayındır’ı tebrik ediyor, kariyerinde yeni başarılar elde etmesini diliyoruz.