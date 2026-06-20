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32. AKDENİZ KARATE KUPASI’NIN İKİNCİ GÜNÜNDE 9 MADALYA

32. AKDENİZ KARATE KUPASI’NIN İKİNCİ GÜNÜNDE 9 MADALYA
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32. AKDENİZ KARATE KUPASI’NIN İKİNCİ GÜNÜNDE 9 MADALYA

Uluslararası karate takviminin önemli organizasyonlarından biri olan 32. Akdeniz Karate Kupası’nda Türkiye, ikinci gün müsabakalarında elde ettiği derecelerle dikkat çekti.

Uluslararası karate takviminin önemli organizasyonlarından biri olan 32. Akdeniz Karate Kupası’nda Türkiye, ikinci gün müsabakalarında elde ettiği derecelerle dikkat çekti.

Muhammet K. GÜLŞENSİYAHKUŞAK

32. Akdeniz Karate Kupası’nın ikinci gününde Milli karatecilerimiz önemli bir başarıya daha imza attı.

Milli sporcular, organizasyonun ikinci gününde 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak Türkiye’nin gururu oldu.

Uluslararası karate takviminin önemli organizasyonlarından biri olan 32. Akdeniz Karate Kupası’nda Türkiye, ikinci gün müsabakalarında elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Milli sporcular, farklı kategorilerde kazandıkları 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile ülkemizi başarıyla temsil etti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, organizasyonda madalya kazanan sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, Türk karatesinin uluslararası alandaki yükselişinin devam ettiğini vurguladı.

Buket Yılancı’dan Altın Madalya

Genç bayan kumite -59 kilogram kategorisinde mücadele eden Buket Yılancı, başarılı performansıyla altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, kürsünün en üst basamağına çıkarak Türkiye’ye organizasyondaki önemli başarılarından birini kazandırdı.

Üç Gümüş Madalya Türkiye’nin Hanesine Yazıldı

Şampiyonanın ikinci gününde genç bayan -59 kilogram kategorisinde Meryem Tuncay gümüş madalya elde etti.

Genç erkek -66 kilogram kategorisinde mücadele eden Gülen Irmak Öztürk de gümüş madalya kazanırken, genç kata kategorisinde yarışan Arif Emre Kınacı da ikinci olarak kürsüde yer aldı.

Bronz Madalyalarla Başarı Tablosu Tamamlandı

Genç bayan +66 kilogram kategorisinde Tuğba Çürük bronz madalya kazandı.

Genç erkek -76 kilogram kategorisinde Eymen Doruk Gündoğdu, genç erkek 61 kilogram kategorisinde Alperen Şahin ve genç bayan kata kategorisinde Zeynep Eroğlu bronz madalya elde etti.

Genç bayan kumite 48 kilogram kategorisinde mücadele eden Ezgi Kılıç da bronz madalyanın sahibi olarak Türkiye’nin madalya sayısına katkı sundu.

Taşdemir’den Sporculara Tebrik Mesajı

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, elde edilen sonuçların Türk karatesinin geleceği adına büyük önem taşıdığını belirterek, “Ülkemizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum. Türk karatesi uluslararası organizasyonlarda başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Karate Kupası’nda alınan bu sonuçlar, Türkiye Karate Milli Takımı’nın uluslararası arenadaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

🥇 Buket Yılancı – Genç Kadın Kumite -59 kg
🥈 Arif Emre Kınacı – Genç Erkek Kata
🥈 Gülen Irmak Öztürk – Genç Kadın Kumite -66 kg
🥈 Meryem Tuncay – Genç Kadın Kumite -59 kg
🥉 Alperen Şahin – Genç Erkek Kumite -61 kg
🥉 Eymen Doruk Gündoğdu – Genç Erkek Kumite -76 kg
🥉 Tuğba Çürük – Genç Kadın Kumite +66 kg
🥉 Zeynep Eroğlu – Genç Kadın Kata
🥉 Ezgi Kılıç – Genç Kadın Kumite -48 kg

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