ANKARA’DA 2. KADEME AİKİDO ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU AÇILIYOR

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Ve Spor Eğitim Dairesi Tarafından 2. Kademe Aikido Antrenör Yetiştirme Kursu Açılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından açılan 2. Kademe Aikido Antrenör Yetiştirme Kursu, 14-19 Temmuz 2026’da Ankara’da yapılacak.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu koordinesinde düzenlenecek 2. Kademe Aikido Antrenör Yetiştirme Kursu, antrenör eğitimine önemli katkı sağlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından açılan, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından organize edilen 2. Kademe Aikido Antrenör Yetiştirme Kursu, 14-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından açılan ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu koordinesinde düzenlenen 2. Kademe Aikido Antrenör Yetiştirme Kursu, 14-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Türkiye’nin farklı illerinden katılımın beklendiği kurs, Aikido branşında görev yapan antrenörlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Teorik Ve Uygulamalı Eğitimler Verilecek

Kurs programı kapsamında katılımcılara Aikido’nun teknik yapısı, antrenman planlaması, öğretim yöntemleri ve branşa ilişkin güncel uygulamalar aktarılacak. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

Başarılı Katılımcılar Belge Almaya Hak Kazanacak

Eğitim programını başarıyla tamamlayan adaylar, ilgili mevzuat çerçevesinde 2. Kademe Aikido Antrenörlük Belgesi almaya hak kazanacak. Kursun, Türkiye’de Aikido sporunun gelişimine ve nitelikli antrenör sayısının artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Aikido Başkanı Tanser Kılıç, antrenör eğitimlerinin branşın gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, düzenlenen kursun Aikido camiasına önemli katkılar sunacağını ifade etti.