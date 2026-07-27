ANTALYA’DA MİNİKLER VE YILDIZLAR MUAYTHAI İL SEÇMELERİ HEYECANI BAŞLIYOR

Haber Merkezi

Türkiye Muaythai Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenecek Minikler ve Yıldızlar Antalya İl Seçmeleri, 8-9 Ağustos 2026 tarihlerinde Antalya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Organizasyon, Antalya Muaythai İl Temsilciliği koordinesinde yapılacak.

Antalya’da Minikler Ve Yıldızlar Muaythai İl Seçmeleri Düzenlenecek

Türkiye Muaythai Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Minikler ve Yıldızlar Antalya İl Seçmeleri, 8-9 Ağustos 2026 tarihlerinde Antalya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Antalya’nın dört bir yanından sporcuların katılımıyla düzenlenecek organizasyonda, minikler ve yıldızlar kategorilerinde kıyasıya mücadele yaşanacak.

Antalya’nın En İyileri Belli Olacak

İki gün sürecek seçmelerde sporcular, il dereceleri elde etmek ve ilerleyen süreçte düzenlenecek üst düzey organizasyonlarda Antalya’yı temsil edebilmek için ringe çıkacak. Organizasyonun, genç sporcuların gelişimine katkı sağlaması ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Organizasyonun Hazırlıkları Tamamlandı

Minikler ve Yıldızlar Antalya İl Seçmeleri, Antalya Muaythai İl Temsilcisi Mehmet Köktaş koordinesinde gerçekleştirilecek.

Müsabakaların Türkiye Muaythai Federasyonu talimatları doğrultusunda, adil ve disiplinli bir ortamda yönetilmesi amacıyla hakem organizasyonu ise Türkiye Muaythai Federasyonu Antalya İl Hakem Kurulu Başkanı Ayhan Özbalkanlı tarafından yürütülecek. Özbalkanlı başkanlığındaki hakem kurulu, görev alacak hakemlerin koordinasyonunu sağlayarak müsabakaların ulusal kurallara uygun şekilde tamamlanması için görev yapacak.

Muaythai Camiası Antalya’da Buluşacak

Sporcular, antrenörler, hakemler ve ailelerin yoğun katılım göstermesi beklenen organizasyonun, Antalya’da muaythai sporunun gelişimine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Büyük heyecana sahne olacak il seçmelerinde başarılı olan sporcular, bir üst organizasyonlara katılma yolunda önemli avantaj elde edecek.

Kaynak: Antalya Muaythai İl Temsilciliği