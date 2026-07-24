ANTALYA’DA MUAYTHAI CAMİASI KAN BAĞIŞI İÇİN TEK YÜREK OLUYOR

Haber Merkezi

Türkiye Muaythai Federasyonu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle 31 Temmuz Cuma günü Antalya’da anlamlı bir kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Spor camiasını bir araya getirecek organizasyon, “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganıyla hayat kurtarmaya katkı sunmayı hedefliyor.

Antalya’da Muaythai Camiası Kan Bağışı İçin Tek Yürek Oluyor

Türkiye Muaythai Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek sporun birleştirici gücünü toplumsal faydaya dönüştürmeye hazırlanıyor. 31 Temmuz Cuma günü saat 18.00-23.00 arasında Antalya Kapalı Spor Salonu girişinde gerçekleştirilecek kan bağışı kampanyası, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde hayata geçirilecek.

Organizasyon; Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türk Kızılay Antalya Kan Bağışı Koordinatörü Fatma Şalvarlı, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü ve Muaythai Milli Takımlar Baş Antrenörü Yasin Urlu, Antalya Muaythai İl Temsilcisi Mehmet Köktaş ile Türkiye Muaythai Federasyonu Antalya İl Hakem Kurulu Başkanı Ayhan Özbalkanlı’nın destek ve koordinasyonuyla gerçekleştirilecek.

Spor Camiasından Anlamlı Sosyal Sorumluluk

“Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganıyla düzenlenecek kampanyaya sporcular, antrenörler, hakemler, kulüp yöneticileri ve tüm vatandaşlar davet edildi. Organizasyonun, kan bağışının önemine dikkat çekmesinin yanı sıra spor camiasının birlik ve beraberlik ruhunu da ortaya koyması hedefleniyor.

Kan bağışının sağlık sistemi açısından vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken organizasyonda, gönüllü bağışçıların vereceği her ünite kanın birçok hastaya umut olacağı vurgulanıyor.

Yasin Urlu Koordinasyonunda Örnek Organizasyon

Organizasyonun koordinasyonunu üstlenen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü ve Muaythai Milli Takımlar Baş Antrenörü Yasin Urlu, sporun yalnızca başarı elde edilen bir alan değil, aynı zamanda topluma karşı sorumluluk bilincinin geliştiği önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Urlu, tüm spor kulüplerini, sporcuları ve vatandaşları bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet ederek, “Bir ünite kan, birçok insanın yeniden hayata tutunmasına vesile olabilir. Antalya spor ailesinin bu organizasyonda örnek bir dayanışma sergileyeceğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Yıldız: “Spor, Topluma Dokunduğu Sürece Değer Kazanır”

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, federasyon olarak sportif başarıların yanında sosyal sorumluluk çalışmalarına da büyük önem verdiklerini belirterek, kan bağışının insan hayatı için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Yıldız, sporun topluma örnek olması gerektiğini vurgulayarak, “Ringlerde kazandığımız başarıların yanında, hayat kurtaracak bir iyiliğin parçası olmak da en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Tüm spor camiamızı bu anlamlı organizasyona destek vermeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Antalya Spor Camiasına Davet

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türk Kızılay Antalya Kan Bağışı Koordinatörü Fatma Şalvarlı, Antalya Muaythai İl Temsilcisi Mehmet Köktaş ve Türkiye Muaythai Federasyonu Antalya İl Hakem Kurulu Başkanı Ayhan Özbalkanlı da kan bağışının toplumsal dayanışmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirterek, tüm vatandaşları organizasyona katılmaya davet etti.

31 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek etkinliğin, spor camiasının sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmesi, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturması ve ihtiyaç sahiplerine umut olması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Muaythai Federasyonu – Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü – Türk Kızılay Antalya Kan Bağışı Merkezi