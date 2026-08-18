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DARICA’DA MİNİK VE YILDIZ KARATECİLERİN HEYECANI

DARICA’DA MİNİK VE YILDIZ KARATECİLERİN HEYECANI
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Haber: Vasfi Aşçı

Geçtiğimiz pazar günü Darıca, minik ve yıldız karatecilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Kocaeli Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda 250 civarında sporcu madalya için ter döktü.

16 Ağustos pazar günü Darıca’da düzenlenen organizasyonda, minik ve yıldız kategorisindeki genç sporcular tatamiye çıkarak dereceye girebilmek için var güçleriyle yarıştı. Yaz tatili dönemine denk gelmesi sebebiyle katılım sayısında biraz düşüş yaşansa da sahada sergilenen mücadeleler izleyenlerden tam not aldı. Veliler ve antrenörler de tribünlerden genç yeteneklere gün boyunca destek verdi.

Organizasyonun sorunsuz geçmesinde hakem heyetinin performansı öne çıktı. Dünya Hakemi ve Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hazım Özdemir de şampiyonada görev alarak tecrübesiyle müsabakaların kurallara uygun biçimde ilerlemesine katkı sundu. Kocaeli Karate İl Hakem Kurulu Başkanı Oya Küçükateş Karakuş ve ekibi de gün boyu başarılı bir yönetim sergileyerek organizasyonun aksamadan tamamlanmasını sağladı.

Şampiyonayı yerinde takip eden isimler arasında Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Hüsamettin Ergül ile Darıca İlçe Spor Müdürü Resul Kotan da yer aldı.

Müsabakaların ardından konuşan Kocaeli Karate İl Temsilcisi Yaşar Coşkun, yaz dönemi dolayısıyla bazı kulüplerin katılamadığını ve sporcu sayısının beklenenden biraz az kaldığını belirtti. Buna rağmen turnuvanın verimli geçtiğini vurgulayan Coşkun, mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti.

Şampiyona, dereceye giren minik ve yıldız sporculara madalyalarının takdim edilmesi ve emeği geçen tüm antrenör, hakem ve velilere teşekkür edilmesiyle sona erdi.

 

 

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