KARTEPE’DE SPORUN YÜZÜ GÜLÜYOR

Kocaman: “Kartepe’nin çocuklarından biz sorumluyuz”

Haber: Vasfi Aşçı

Kartepe’de amatör spor kulüpleri ve spor derneklerine yönelik destekler sürüyor. Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Spor Malzemesi Desteği Töreni, Derbent Park Otel’de gerçekleştirildi. Törende amatör sporun geleceği, gençlerin spora kazandırılması ve kulüplere verilen destekler ön plana çıktı.

Törene Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Kartepe İlçe Spor Müdürü Hacı Ağdaş, İl Temsilcisi Mithat Ağa, Kocaeli TÜFAD Şube Başkanı Remzi Demirer ve AK Parti Kartepe İlçe Başkan Yardımcısı Kayhan Baysal katıldı.

Amatör spor kulüplerinin yöneticileri, sporcular ve spor camiasının temsilcilerinin de katıldığı gecede, Kartepe’de sporun geldiği nokta değerlendirilirken, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemi vurgulandı.

AĞRA: “66 KULÜBE ULAŞTIK”

Törende ilk konuşmayı yapan Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, 2019 yılından bu yana Kartepe’de amatör sporun önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi.

2019 yılında ilçede 19 kulüp ve 7 salon branşı bulunduğunu belirten Ağra, bugün yaklaşık 66 kulübe ulaşıldığını ifade etti. Kartepe’nin tüm mahallelerindeki çocuklara ve gençlere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ağra, kulüplere yapılan desteklerin bu hedef açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Ağra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a teşekkür ederek, “Kartepe’mize 3 milyon liranın üzerinde bir yardım alarak kulüplerimize ve çocuklarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

AYDIN: “DAHA FAZLA ÇOCUĞUMUZU SPORA KAZANDIRMALIYIZ”

Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın ise Kocaeli’nin spor alanında önemli bir noktaya geldiğini belirtti.

Türkiye’nin farklı illerini yakından gördüğünü ifade eden Aydın, Kocaeli’de belediyeler, kulüpler ve spor camiasının iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemli sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.

Kent genelinde 700’ün üzerinde aktif spor kulübü bulunduğunu belirten Aydın, asıl hedefin daha fazla çocuk ve genci sporla buluşturmak olduğunu vurguladı.

Aydın, “Evlatlarımızı her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutarak sporun birleştirici çatısı altında toplamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

KOCAMAN: “KARTEPE’NİN ÇOCUKLARINDAN BİZ SORUMLUYUZ”

Gecenin son konuşmasını yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede amatör sporun geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kulüp yöneticilerine ve spor camiasına teşekkür etti.

Kendisinin de sporun içerisinden geldiğini belirten Kocaman, “Ben de spor adamıyım. Yıllarca basketbol oynadım, basketboldan para kazandım. Bugün gerçekten çok şanslıyız. Çünkü temelinde muazzam bir kadro, çok güzel bir ekip var” diye konuştu.

Kartepe’deki sportif gelişimde kulüplerin ve yöneticilerin büyük emeği bulunduğunu ifade eden Kocaman, “Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin emeğiyle, gayretiyle ve mücadelesiyle bugünlere geldik” dedi.

Başarıların yeterli görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Kocaman, gençler konusunda önemli bir mesaj verdi:

“Evet, buraya geldik ama işimiz bitti mi? Hayır. Kartepe’nin çocuklarından biz sorumluyuz. O nedenle daha hassas bakmanızı, bu bilinçle hareket etmenizi özellikle rica ediyorum.”

3 MİLYON 350 BİN LİRALIK DESTEK

Kartepe Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine ve spor derneklerine destek vermeye devam edeceklerini belirten Kocaman, toplam 3 milyon 350 bin liralık destek sağlandığını açıkladı.

Toplam 20 kulüp ve 27 dernek olmak üzere 47 yapının destekten yararlandığını belirten Kocaman, kulüplere malzeme ve antrenman desteği, derneklere ise malzeme desteği verildiğini söyledi.

“Para sorun değil. Çocuklarımız için çalışıyorsanız, Kartepe’nin çocuklarına hizmet ediyorsanız gereken desteği vermeye hazırız” diyen Kocaman, belediye olarak önceliklerinin çocukların ve gençlerin sporla buluşması olduğunu vurguladı.

YENİ SPOR YATIRIMLARI GELİYOR

Kartepe’de spor yatırımlarının da devam edeceğini açıklayan Kocaman; yeni sahalar, yenilenen saha zeminleri ve kapalı spor alanlarının ilçeye kazandırılacağını söyledi.

Yaklaşık 2 bin metrekarelik yeni spor tesisinde fitness, yürüyüş, koşu, spor ve çeşitli sosyal faaliyetlerin yapılabileceğini belirten Kocaman, tesislerin kaliteli ekipmanlarla donatılacağını ifade etti.

Sporun yalnızca başarı ve müsabakadan ibaret olmadığını, çocukların sosyal gelişimi açısından da önemli bir alan olduğunu vurgulayan Kocaman, ilçedeki spor yatırımlarının bu anlayışla sürdürüleceğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda spor camiasıyla daha sık bir araya gelmek istediğini belirten Kocaman, “İyi günde, zor günde hep beraber olalım. Sporu, çocuklarımızı ve onların geleceğini birlikte konuşalım” mesajını verdi.

Kartepe’de amatör sporun desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğinin vurgulandığı gece, spor camiasının birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.