Okul Sporları Muaythai Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Düzce’de Yapılacak
OKUL SPORLARI MUAYTHAI YILDIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI DÜZCE’DE YAPILACAK
Haber: Muammet K. GÜLŞEN
Okul Sporları Muaythai Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 16-20 Ocak 2027 tarihlerinde Düzce’de düzenlenecek.
Şampiyonada elde edilecek sonuçlar, sporculara Tayland’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’na katılım hakkı kazandırabilecek. Muaythai Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Düzce’de Düzenlenecek
Okul Sporları Muaythai Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 16-20 Ocak 2027 tarihleri arasında Düzce’de gerçekleştirilecek. Türkiye genelinden yıldızlar kategorisindeki sporcuların mücadele edeceği organizasyon, uluslararası şampiyona yolunda da önem taşıyor.
Hedef Tayland’da Dünya Şampiyonası
Türkiye Şampiyonası’nda elde edilecek sonuçlar doğrultusunda sporcular, 17-24 Mayıs 2027 tarihlerinde Tayland’da düzenlenecek Okul Sporları Dünya Şampiyonası’na katılım hakkı kazanabilecek.