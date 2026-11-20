JAKE PAUL’DAN KHABIB’E 200 MİLYON DOLARLIK TEKLİF:

Khabib: Rakip yok, sadece para var. Bu benim için bir motivasyon değil.”

Haber: F. Vural YILMAZ

Jake Paul, Most Valuable Promotions (MVP) ile Professional Fighters League (PFL) arasında kurulan yeni ortaklığın vizyonunu anlatırken Khabib Nurmagomedov’u kafese çıkarmak için 200 milyon dolarlık teklif yaptı.

‘MMA dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Khabib Nurmagomedov’un yeniden kafese dönüp dönmeyeceği yıllardır tartışılıyor!’

Son olarak Jake Paul, yeni organizasyon projesi kapsamında eski UFC hafif sıklet şampiyonunu geri döndürmek için dikkat çekici bir girişimde bulundu. Ancak ortaya atılan 200 milyon dolarlık teklif bile Khabib’i kararından vazgeçiremedi.

Jake Paul’dan Tarihi Teklif

Jake Paul, Most Valuable Promotions (MVP) ile Professional Fighters League (PFL) arasında kurulan yeni ortaklığın vizyonunu anlatırken Khabib Nurmagomedov’a da özel bir teklif sundu. İddialara göre Paul, Rus yıldızı yeniden kafese çıkarmak için 200 milyon dolarlık bir rakamı gündeme getirdi.

Paul’un amacı yalnızca büyük bir dövüş organize etmek değil. Genç organizatör ve dövüşçü, Khabib’i yeni yapılanmanın yüzü haline getirerek MMA dünyasında kalıcı bir değişim yaratmayı hedefliyor.

Khabib İçin Para Yeterli Değil

Buna rağmen Nurmagomedov’un cevabı oldukça net oldu. Kariyerini namağlup tamamlayan ve 29 galibiyetle emekliye ayrılan eski şampiyon, geri dönüş için herhangi bir motivasyon görmediğini dile getirdi.

Khabib, geri dönüş ihtimaliyle ilgili sorulara şu sözlerle yanıt verdi:

“Neden geri dönmeliyim? Kanıtlayacak bir şeyim yok. Rakip yok, sadece para var. Bu benim için bir motivasyon değil.”

Bu açıklama, yıllardır geri dönüş söylentileriyle anılan efsane dövüşçünün emeklilik kararına hâlâ sadık kaldığını gösterdi.

Geri Dönüş İçin Gerçek Motivasyon Ne Olabilir?

Khabib’in sözleri, para dışında hangi faktörlerin onu yeniden dövüşmeye ikna edebileceği sorusunu da gündeme taşıdı. Jake Paul’un sunduğu proje tam da bu noktada dikkat çekiyor.

Paul, MVP-PFL iş birliğinin yalnızca yeni bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda dövüşçülere daha iyi ekonomik ve sportif şartlar sunmayı amaçlayan bir dönüşüm hareketi olduğunu savunuyor. Ona göre Khabib’in bu yapının içinde yer alması, MMA tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olabilir.

MMA Dünyasını Değiştirecek Bir Proje Mi?

Bugüne kadar kariyerinde elde edilmedik başarı bırakmayan Khabib’in maddi kazançtan çok mirasına önem verdiği biliniyor. Bu nedenle bazı çevreler, onu yeniden arenalara döndürebilecek tek unsurun para değil, sporun geleceğini şekillendirecek bir proje olabileceğini düşünüyor.

Ancak şu an için Nurmagomedov’un tavrı değişmiş değil. Efsane isim, kariyerini bitirirken verdiği sözü korumaya devam ediyor ve geri dönüş fikrine sıcak bakmıyor.

Khabib Kararını Değiştirir Mi?

200 milyon dolarlık teklifin reddedilmesi, Khabib’in emeklilik konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Buna rağmen Jake Paul’un kurmak istediği yeni MMA düzeni ve bu projeye verdiği önem, önümüzdeki dönemde yeni görüşmelerin yaşanabileceği iddialarını güçlendiriyor.

Şimdilik görünen tablo net ve para, Khabib Nurmagomedov’u geri döndürmeye yetmedi. Ancak MMA tarihine yön verecek bir proje, gelecekte bu kapıyı yeniden aralayabilir.

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