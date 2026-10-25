Türk Mücadele Sanatları 2. Kurultayı Tarihi Mirasa Işık Tuttu

Tarihi Kurultayda, Savaş Sanatlarımızın Gelişimi ve Ortak Hareket Etme İradesi Hakim Oldu!

TÜRK MÜCADELE SANATLARI 2. KURULTAYI TARİHİ MİRASA IŞIK TUTTU

Haber: Fikret YİĞİT

Türk’ün mücadele ruhu, millî kimliği ve köklü kültürel mirası aynı çatı altında İstanbul’da bir kez daha buluştu. Topkapı’da gerçekleşen 2. Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı, savaş sanatlarımızın gelişimine öncülük etti.

İlki 15.12.2024 tarihinde gerçekleşen Türk Mücadele Sporları Kurultayı’nın 2’ncisi 18 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul Topkapı’da gerçekleşti. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen Türk mücadele ve cenk sanatları kurucuları, akademisyenler, antrenörler ve spor temsilcileri, İstanbul’da düzenlenen 2. Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı’nda bir araya geldi.

İstiklal Marşı ile başlayan anlamlı buluşma

Kurultay, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi hatırasına saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi sorumlusu ve Türk dünyası uzmanı Abdülmetin Keskin Oba Çadırında misafirlere hoş geldiniz dedi.

Araştırmacı yazar ve Sanguchi Türk Savaş Sanatı Kurucusu Ayhan Kısrure’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen kurultaya, Millî Olimpiyat Komitesi Üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztek, Prof. Dr. Kemal Tamer, akademisyen Dr. Ali Demir, Türk mücadele sanatlarının kurucuları ve temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasında kurumsallaşmaya vurgu yapıldı

Kurultayın açılış ve takdim konuşmasını yapan Ayhan Kısrure, Türk mücadele sanatlarının kurumsallaşması amacıyla bir yıl içerisinde yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Kısrure, bu süreçte akademisyenler, sistem kurucuları ve spor temsilcileri arasında çeşitli toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek Türk mücadele sanatlarının bilimsel, teknik ve idari bakımdan geliştirilmesine yönelik girişimlerin önemine dikkat çekti.

Mücadele sanatlarının gelişimi ve ortak hareket etme iradesi hakim oldu!

İstanbul’da yaşanan olumsuz hava koşulları ve doğal afetin ardından oluşan güçlüklere rağmen gerçekleştirilen kurultay, Türk mücadele sanatlarının gelişimi ve ortak hareket etme iradesi bakımından önemli bir buluşma yaşandı.

Tarih boyunca savaş meydanlarında cesareti, teşkilatçılığı, disiplini ve mücadele kabiliyetiyle tanınan Türk milletinin köklü savaş ve spor kültürü, bu kez İstanbul’da geleneksel Türk çadırının manevi atmosferinde ele alındı.

Tarihî mirasın yalnızca hatırlanmasının değil, bilimsel yöntemlerle araştırılarak günümüz spor anlayışına kazandırılmasının da önemini vurgulandı.

Türk obasında, Türk çadırında ve geleneksel kültürel unsurların çevrelediği ortamda bir araya gelen katılımcılar, tarihî mirasın yalnızca hatırlanmasının değil, bilimsel yöntemlerle araştırılarak günümüz spor anlayışına kazandırılmasının da önemini vurguladı.

Millî ve manevi değerlerin korunması, Türk spor kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve yerli mücadele sistemlerinin kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen kurultay, akademik değerlendirmeler ve uygulamalı gösterilerle dikkat çekti.

Farklı sistemlerin kendi kimliklerini koruyarak ortak hedefler etrafında buluşabilmesinin Türk spor kültürü açısından değer taşıdığını ifade edilerek, tarihî mücadele geleneğinin günümüzün eğitim, spor ve organizasyon anlayışıyla bütünleştirilmesi gerektiği anlatıdı.

Prof. Dr. İbrahim Öztek: Türk mücadele kültürünün tarihî kökleri araştırılmalı

Kurultayın akademik değerlendirmeler açısından dikkat çeken konuşmalarından birini Prof. Dr. İbrahim Öztek gerçekleştirdi.

Hatay’daki tarihî arena geleneğine ve eski dönemlerde düzenlenen müsabakalara değinen Öztek, Türklerin bu tür mücadele alanlarındaki varlığı ve başarılarına ilişkin tarihî değerlendirmelerini paylaştı.

Orta Asya Türk kültüründe önemli bir yeri bulunan aba güreşi üzerinde de duran Öztek, bu geleneğin judo gibi modern mücadele sporlarının tarihî gelişimiyle ilişkili olabileceği yönündeki görüşünü ve buna dayanak olarak değerlendirdiği bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Öztek’in bu değerlendirmeleri, Türk mücadele sanatlarının kökenleri ve farklı coğrafyalardaki etkileşimleri üzerine daha kapsamlı akademik araştırmalar yapılmasının önemini de gündeme taşıdı.

Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren mücadele sporlarının gelişimini, spor teşkilatlanmasını ve kendi mesleki tecrübelerini de aktaran Öztek, geçmişten elde edilen birikimin günümüzde kurulacak yapılara rehberlik edebileceğini ortaya koydu.

Dr. Ali Demir: Yerli sistemlerin lisans ve tescil sorunları çözülmeli

Akademisyen Dr. Ali Demir ise Türk mücadele sanatlarının karşılaştığı en önemli yapısal sorunlardan birine dikkat çekti.

Kendi mücadele sistemleriyle çalışmalarını sürdüren bazı kulüplerin, mevcut resmî branş yapıları içerisinde kayıt işlemlerini başka spor dalları üzerinden gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Bu sorunun yalnızca idari bir mesele olmadığını, aynı zamanda sporcuların kendi branş kimlikleriyle tanınmaları açısından önem taşıdığını belirten Demir, ilgili kamu kurumlarına yapılacak başvurular öncesinde kapsamlı hazırlıkların tamamlanması gerektiğini anlattı.

Judo, karate ve wushu gibi branşların Türkiye’deki gelişim süreçlerinden örnekler veren Demir; eğitim, teknik standartlar, hakemlik, antrenörlük, müsabaka güvenliği ve organizasyon yapılarının oluşturulmasının önemine işaret etti.

Konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili resmî spor kuruluşları nezdinde yürütülebilecek süreçlerin sağlam bir hukuki ve teknik zemine dayanmasının gerekliliği öne çıktı.

Prof. Dr. Kemal Tamer: Sportif kurumsallaşma bilimsel esaslara dayanmalı

Kurultayda söz alan Prof. Dr. Kemal Tamer, uluslararası spor dünyasındaki gelişmeler ve Türkiye’deki spor yönetimi anlayışı çerçevesinde Türk mücadele sanatlarının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tamer, yeni gelişen mücadele sistemlerinin sportif bir faaliyet olarak nasıl ele alınabileceğini, bunların mevcut spor yönetimi ve organizasyon yapıları içerisinde nasıl değerlendirilebileceğini anlattı.

Akademik bilgi birikimi ile sahadaki uygulamaların bir araya getirilmesinin önemine değinilen konuşmada, Türk mücadele sanatlarının gelişiminin yalnızca kültürel aidiyetle değil, çağdaş spor bilimi ve kurumsal standartlarla da desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Hüseyin Yabir: Türk mücadele sanatları kendi kimliklerini koruyarak birleşmeli

Bagatur Kurucusu Hüseyin Yabir, kurultayda dikkat çeken yapısal önerilerden birini gündeme getirdi.

Yabir, Türk mücadele ve cenk oyunları adı altında müstakil bir oluşum kurulmasının yararlı olacağını belirterek farklı Türk mücadele sanatlarının kendi teknik özelliklerini, eğitim anlayışlarını ve geleneklerini koruması gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte bütün sistemlerin katılabileceği ortak toy oyunları ve müsabakalar için müşterek kurallar geliştirilebileceğini dile getirdi.

Bu yaklaşımın Türk mücadele sanatlarının çeşitliliğini ortadan kaldırmadan ortak bir organizasyon kültürü oluşturabileceğine dikkat çeken Yabir, her sistemin kendi özgün yapısını muhafaza etmesinin önemini anlattı.

Öneri, Türk mücadele sanatlarının farklılıklarını bir ayrışma unsuru yerine kültürel zenginlik olarak değerlendirmesi bakımından önem taşıyor.

İkinci bölümde uygulamalı müsabaka sistemleri tanıtıldı

Öğle arası ve katılımcılara sunulan ikramların ardından kurultayın ikinci bölümüne geçildi.

Bu bölümde farklı mücadele sistemlerinin teknik özellikleri, müsabaka yöntemleri, hakem yönetimi ve kuralları uygulamalı olarak ele alındı.

Sanguchi ekibi, hakem eşliğinde gerçekleştirdiği ikili müsabaka örnekleriyle kendi sisteminin uygulama anlayışını tanıttı.

Alpagut temsilcileri, ikili cenk uygulamalarını sergileyerek müsabakaların temel kural ve kaideleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bagatur ekibi ise hakem yönetiminde gerçekleştirilen örnek müsabakayla karşılaşma düzeni, teknik uygulamalar ve müsabaka yönetiminin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin bir sunum yaptı.

Türk Kali Kurucusu Bilal Erbatan, sopa ile gerçekleştirilen sportif karşılaşmaların temel yöntemlerini anlatarak uygulamalı örnekler sundu.

Sunumlar, her sistemin kendine özgü teknik yapısının anlaşılması ve ileride oluşturulabilecek ortak müsabaka organizasyonları açısından bilgi paylaşımına imkân sağladı.

Prof. Dr. İbrahim Öztek, gösteriler sırasında notlar alarak sistem temsilcilerine çeşitli sorular yöneltti. Sunulan teknik uygulamalar ve açıklamalar hakkında bilgi edinen Öztek, yapılan çalışmalardan genel olarak memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türk çadırından dünyaya uzanan kültür köprüsü

Kurultayın geleneksel Türk çadırında gerçekleştirilmesi de ayrıca sembolik bir anlam taşıdı.

Türk tarihinde çadır ve otağ, yalnızca bir barınma mekânı değil; istişarenin, birlikteliğin, karar alma geleneğinin ve toplumsal dayanışmanın önemli sembollerinden biri olmuştur.

Bu tarihî anlam içerisinde buluşan katılımcılar, atalarından devraldıkları kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaya yönelik düşüncelerini paylaştı.

Tarihte geniş coğrafyalarda iz bırakmış Türk topluluklarının mücadele kültüründen ilham alan günümüz spor temsilcilerinin bir araya gelişi, millî kimlik bilincinin spor yoluyla yaşatılması açısından da anlamlı bir tablo oluşturdu.

Ancak bu hedefe ulaşmanın yolu, tarihî iddiaları bilimsel yöntemlerle araştırmaktan, genç sporcuları çağdaş eğitim anlayışıyla yetiştirmekten ve Türk kültürünü uluslararası alanda doğru biçimde temsil etmekten geçiyor.