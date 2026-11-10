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UFC’de Dev Eşleşme: Israel Adesanya ile Shara Magomedov Riyad’da Karşı Karşıya Gelecek

UFC’de Dev Eşleşme: Israel Adesanya ile Shara Magomedov Riyad’da Karşı Karşıya Gelecek
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UFC’de Dev Eşleşme:

İSRAEL ADESANYA İLE SHARA MAGOMEDOV RİYAD’DA KARŞI KARŞIYA GELECEK…

Haber: F. Vural YILMAZ

Dünyanın en prestijli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC, orta sıklet kategorisinde uzun süredir konuşulan dev eşleşmeyi resmen duyurdu.

Organizasyonun eski şampiyonu Israel Adesanya, yükselen yıldız Sharabutdin “Shara Bullet” Magomedov ile karşı karşıya gelecek.

UFC tarafından yapılan açıklamaya göre Adesanya-Magomedov maçı  5 Aralık’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek organizasyonun ana karşılaşması olacak. Orta sıklet kategorisinde gerçekleşecek mücadele beş raunt üzerinden yapılacak.

Adesanya, Riyad’daki gecede tecrübesini konuşturmak istiyor

Eski iki kez UFC orta sıklet şampiyonu olan Adesanya, son dönemde yaşadığı mağlubiyetlerin ardından yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Kariyerinde önemli başarılara imza atan Nijeryalı dövüşçü, Riyad’daki gecede tecrübesini konuşturarak galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Shara Magomedov’un 17 galibiyet-1 mağlubiyet bulunuyor

Öte yandan profesyonel kariyerinde 17 galibiyet ve yalnızca 1 mağlubiyet bulunan Shara Magomedov, son iki maçını kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Rus dövüşçü, kariyerinin en büyük sınavlarından birinde eski şampiyon Adesanya’yı mağlup ederek orta sıklet sıralamasında önemli bir sıçrama yapmayı amaçlıyor.

Dövüş dünyasında büyük heyecan yaratan karşılaşma, hem Adesanya’nın yeniden zirveye dönüş mücadelesine hem de Magomedov’un elit seviyedeki ilk büyük testine sahne olacak. UFC severler, Riyad’da gerçekleşecek bu kritik mücadeleyi şimdiden merakla bekliyor.

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