Cideli Karateci Almanya’da Kürsüye Çıktı, Başarısı Sevinçle Karşılandı

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UMUT CAMKIRAN WBC GÜMÜŞ DÜNYA ŞAMPİYONLUK KEMERİ İÇİN RİNGE ÇIKIYOR... F. Vural YILMAZ –SİYAHKUŞAK Türk profesyonel boksunun ağır sıkletteki başarılı isimlerinden Umut “REAL” Camkıran, kariyerinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkmaya hazırlanıyor.
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CİDELİ KARATECİ ALMANYA’DA KÜRSÜYE ÇIKTI, BAŞARISI BÜYÜK SEVİNÇLE KARŞILANDI

F. Vural YILMAZ

Ömür Yasin Dal’dan Uluslararası Başarı!

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı İlyasbey Köyü (Fakaz) sakinlerinden Yaşar Dal’ın torunu Ömür Yasin Dal, Almanya’da düzenlenen uluslararası karate turnuvasında elde ettiği başarıyla hem ülkemizin hem de memleketi Cide’nin gururu oldu.

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan Ömür Yasin Dal, Almanya’da gerçekleştirilen Banzai Cup International Karate Tournament’ta Türkiye’yi temsil etti. 22 ülkeden 150 kulübün katıldığı prestijli organizasyonda mücadele eden genç sporcu, gösterdiği başarılı performansla üçüncülük derecesi elde etti.

Turnuvadan iki madalya ile yurda dönen Ömür Yasin Dal, uluslararası arenada kazandığı önemli başarıyla dikkat çekti. Genç sporcunun elde ettiği derece, başta ailesi olmak üzere Cide ve İlyasbey Köyü’nde büyük sevinçle karşılandı.

Banzai Cup International Karate Tournament’ta, Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 3’te 3 yaparak 3 madalya kazandı.
🥇 Emir Şahin Albayrak – U14 -43 kg kategorisinde ŞAMPİYON!
🥉 Ömür Yasin Dal – U18 -68 kg kategorisinde 3.’lük.
🥉 Büyük Erkekler Takım Kumite – 3.’lük
– Yakup Yılmaz
– Ömür Yasin Dal
– Eren Parlak
*Karate sporunda başarı grafiğini yükseltmeye devam eden Ömür Yasin Dal’a ve tüm takım arkadaşlarına spor hayatında başarılar diliyoruz.

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