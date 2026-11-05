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Elif Nur Turhan vs. Alycia Baumgardner’ DEV MAÇA GERİ SAYIM BAŞLADI!

Elif Nur Turhan vs. Alycia Baumgardner’ DEV MAÇA GERİ SAYIM BAŞLADI!
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‘Elif Nur Turhan vs. Alycia Baumgardner’

FLAŞ! DEV MAÇA GERİ SAYIM BAŞLADI!

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Profesyonel kadın boksörümüz Elif Nur Turhan dev maçta, ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenecek olan “MVPW-07” gecesinde Alycia Baumgardner’a karşı ünvan koruma maçına çıkıyor.

Türk boks sporumuz adına tarihi bir maç özelliği taşıyan karşılaşmada Elif Nur Turhan, IBF Dünya Hafif Sıklet, unvan koruma maçına 8 Kasım 2026, Arlington, Teksas’da çıkacak. Dünyanın gözü-kulağı College Park Center’daki bu dev maçta olacak.

Adeta nefeslerlerin tutulduğu ve son dakikanın beklendiği, “Altın Türk Savaşçısı” lakaplı namağlup sporcumuz Elif Nur Turhan (14-0, 8 KO), IBF Hafif Siklet Dünya Şampiyonluk kemerini korumak için kadın boksunun süperstarı Alycia “The Bomb” Baumgardner (18-1, 7 KO) karşısında mücadele verecek.

Elif Nur Turhan vs. Alycia Baumgardner

Elif Nur Turhan vs. Alycia Baumgardner, dev organizasyonun ana maçında karşı karşıya gelecek.

Yerel saatle 8 Kasım Pazar akşamı Teksas’ta gerçekleşecek olan karşılaşma, saat farkı nedeniyle Türkiye’de Pazartesi sabahı takip edilecek. Boksun kalbinin atacağı “MVPW-07” gecesinde, kadınlar tarihine geçecek tam 4 ayrı dünya şampiyonluk kemer maçı sahne alacak.

Dev Maç Öncesi Kurallar Değişti!

Maçta 2 dakikalık rauntlar yerine, 3 dakikalık rauntlar üzerinden 10 raunt maç olacak. Sürpriz değişim kararı nedeniyle sporcumuzun dikkatli olması gerekiyor. Sürenin (3×10) uzaması kondisyon ve dayanıklılığın yanında ek taktik unsurlarıda devreye alacak.  

Namağlup boksörümüz Elif Nur Turhan, Olimpiyat madalyalı dünya şampiyonu Beatriz Ferreira’yı 5. rauntta teknik nakavtla yenerek durdurdu. Dünyayı sarsan ve IBF kemerini kazanan 14 maçta unvanını koruyarak dünya boksunda paund-for-paund (P4P) listelerinin zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Rakibi Alycia Baumgardner, 130 pound süper tüy siklette tüm kemerleri toplayarak tartışmasız şampiyon Amerikalı süperstar, 135 pounda çıkarak iki farklı siklette dünya şampiyonu olmayı hedefliyor. Meydan okuduğu Caroline Dubois ile unvan birleştirme maçına çıkmayı planlıyor.

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