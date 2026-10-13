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Ercüment Taşdemir, Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kuruluna Seçildi

Ercüment Taşdemir, Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kuruluna Seçildi
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ERCÜMENT TAŞDEMİR, DÜNYA KARATE FEDERASYONU YÖNETİM KURULUNA SEÇİLDİ

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Polonya’nın Bielsko-Biała kentinde gerçekleştirilen Dünya Karate Federasyonu (WKF) Kongresi kapsamında yapılan seçimlerde en fazla oyu alarak WKF Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Bu sonuç, Türk karatesinin uluslararası düzeydeki temsili açısından önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Dünya Karate Camiası Polonya’da Buluştu

Dünya Karate Federasyonu (WKF) Kongresi, Polonya’nın Bielsko-Biała kentinde farklı ülkelerden federasyon temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dünya karate camiasını bir araya getiren kongrede, federasyonun yönetim yapısına ilişkin seçimler de yapıldı.

Seçimlerde Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, aldığı oylarla öne çıkarak Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Ercüment Taşdemir En Fazla Oyu Aldı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre Ercüment Taşdemir, seçimlerde en fazla oyu alarak yönetim kuruluna girmeyi başardı. Seçimin ardından farklı ülkelerin karate federasyonu başkanları ve temsilcileri, Taşdemir’i tebrik ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Türk Karatesinin Uluslararası Temsiline Önemli Katkı

Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kurulunda görev alacak olan Ercüment Taşdemir’in seçilmesi, Türkiye’nin uluslararası karate organizasyonlarındaki temsilini güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yeni görevin Türk karatesinin uluslararası ilişkilerine, sporun gelişimine ve karate camiası arasındaki iş birliğine katkı sağlaması bekleniyor.

SporMalatya44 olarak Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir’i tebrik ediyor, yeni görevinin Türk karatesine, ülkemize ve tüm karate camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.

Haber Merkezi | SporMalatya44

Kaynak: Türkiye Karate Federasyonu

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