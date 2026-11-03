33 Hakem Beş Gün Boyunca Antalya’daki Muaythai Şampiyonası İçin Görev Yaptı
ANTALYA’DAKİ MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA 33 HAKEMDEN BEŞ GÜNLÜK MESAİ
Muhammet K. GÜLŞEN
Antalya’da gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş İllerarası Muaythai Şampiyonası’nda sporcuların mücadelesi kadar hakemlerin emeği de dikkat çekti.
Beş gün boyunca devam eden organizasyonda görev alan 33 hakem, müsabakaların düzenli, disiplinli ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi için büyük özveri gösterdi.
28 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında Kepez Turgut Özal Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada 17 ilden yaklaşık 550 sporcu mücadele etti. Yoğun müsabaka programı boyunca görev yapan hakem heyeti, organizasyonun teknik ve sportif işleyişinde önemli sorumluluk üstlendi.
33 HAKEM BEŞ GÜN BOYUNCA GÖREV YAPTI
Şampiyonanın başlangıcından final müsabakalarına kadar görevlerini sürdüren hakemler, karşılaşmaların yönetilmesi, müsabaka kurallarının uygulanması ve sporcuların değerlendirilmesi süreçlerinde görev aldı.
Organizasyonda görev yapan hakemler şunlar:
1. Ayhan ÖzBalkanlı
2. Ertuğrul Yakarer
3. Ramazan Başkan
4. Muharrem Çelik
5. Aişa Sultan Yükrük
6. Abdurrahman Tüfekli
7. Tanju Adıgüzel
8. Emre Bal
9. Özgür Kaysılı
10. Süleyman Durgut
11. Mehmet Hüdaî
12. Sihame Soghar Özçiçek
13. Özcan Özarslan
14. Şirin Kaysılı
15. Özer Pulat Kaysılı
16. Dilek Gönen Gökkurt
17. Nigar Ünver Çetinkıran
18. Murat Kuday
19. Melih Özarıcı
20. Yahya Can
21. Reyhan Yentür
22. Cahit Kurt
23. Hilal Kılıç
24. Gökhan Evran
25. Sedat Özden
26. Ayça Kırankaya
27. Hasan Şahin
28. Ümmühan Evmez
29. Zehra Çetin
30. Mehmet Tüfekli
31. Ceren Evmez
32. Barış Durmaz
33. Nevin Ucan
AYHAN ÖZBALKANLI VE MEHMET KÖKTAŞ’TAN HAKEMLERE TEŞEKKÜR
Türkiye Muaythai Federasyonu Antalya İl Hakem Kurulu Başkanı Ayhan ÖzBalkanlı ile Antalya Muaythai İl Temsilcisi Mehmet Köktaş, organizasyonda görev alan hakemlerin çalışmalarını değerlendirdi.
Antalya İl Hakem Kurulu ve İl Temsilciliği adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Beş gün boyunca yoğun müsabaka programında görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm hakemlerimize teşekkür ediyoruz. Şampiyonanın düzenli ve başarılı şekilde tamamlanmasında hakem heyetimizin emeği son derece kıymetlidir. Görev bilinci, disiplin ve spor ahlakıyla çalışan bütün hakemlerimizi tebrik ediyor, Muaythai camiasına sundukları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.”
HASAN YILDIZ’DAN HAKEMLERE ÖZEL TEŞEKKÜR
Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da Antalya’daki şampiyonada görev yapan hakemlerin özverili çalışmalarına dikkat çekti.
Başkan Hasan Yıldız adına hazırlanan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
“Beş gün boyunca büyük bir özveriyle görev yapan hakemlerimiz, organizasyonumuzun başarıyla tamamlanmasında önemli sorumluluk üstlenmiştir. Müsabakaların adil, düzenli ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi için emek veren tüm hakemlerimize teşekkür ediyorum. Muaythai branşımızın gelişiminde hakemlerimizin bilgi, birikim ve fedakârlığı büyük önem taşımaktadır. Bütün hakemlerimizi gönülden tebrik ediyorum.”
HAKEMLER SPOR ORGANİZASYONLARININ VAZGEÇİLMEZ UNSURU
Spor organizasyonlarının başarısı yalnızca sporcuların performansıyla değil, müsabakaların yönetilmesini sağlayan teknik ekiplerin ve hakemlerin çalışmalarıyla da şekilleniyor.
Antalya’da gerçekleştirilen şampiyonada beş gün boyunca görev yapan 33 hakem, üstlendikleri sorumlulukla organizasyonun önemli paydaşları arasında yer aldı.
Sporcuların ringdeki mücadelesinin arkasında büyük emek veren hakem heyeti, Antalya’daki organizasyonun tamamlanmasına sunduğu katkıyla takdir topladı.
Sporcuların başarısında olduğu kadar sporun adaletinde de hakemlerin emeği var.
Beş gün boyunca görev yapan tüm hakemlere teşekkür ediyoruz.