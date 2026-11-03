33 Hakem Beş Gün Boyunca Antalya’daki Muaythai Şampiyonası İçin Görev Yaptı

ANTALYA’DAKİ MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA 33 HAKEMDEN BEŞ GÜNLÜK MESAİ

Muhammet K. GÜLŞEN

Antalya’da gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş İllerarası Muaythai Şampiyonası’nda sporcuların mücadelesi kadar hakemlerin emeği de dikkat çekti.

Beş gün boyunca devam eden organizasyonda görev alan 33 hakem, müsabakaların düzenli, disiplinli ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi için büyük özveri gösterdi.

28 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında Kepez Turgut Özal Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada 17 ilden yaklaşık 550 sporcu mücadele etti. Yoğun müsabaka programı boyunca görev yapan hakem heyeti, organizasyonun teknik ve sportif işleyişinde önemli sorumluluk üstlendi.

33 HAKEM BEŞ GÜN BOYUNCA GÖREV YAPTI

Şampiyonanın başlangıcından final müsabakalarına kadar görevlerini sürdüren hakemler, karşılaşmaların yönetilmesi, müsabaka kurallarının uygulanması ve sporcuların değerlendirilmesi süreçlerinde görev aldı.

Organizasyonda görev yapan hakemler şunlar:

1. Ayhan ÖzBalkanlı

2. Ertuğrul Yakarer

3. Ramazan Başkan

4. Muharrem Çelik

5. Aişa Sultan Yükrük

6. Abdurrahman Tüfekli

7. Tanju Adıgüzel

8. Emre Bal

9. Özgür Kaysılı

10. Süleyman Durgut

11. Mehmet Hüdaî

12. Sihame Soghar Özçiçek

13. Özcan Özarslan

14. Şirin Kaysılı

15. Özer Pulat Kaysılı

16. Dilek Gönen Gökkurt

17. Nigar Ünver Çetinkıran

18. Murat Kuday

19. Melih Özarıcı

20. Yahya Can

21. Reyhan Yentür

22. Cahit Kurt

23. Hilal Kılıç

24. Gökhan Evran

25. Sedat Özden

26. Ayça Kırankaya

27. Hasan Şahin

28. Ümmühan Evmez

29. Zehra Çetin

30. Mehmet Tüfekli

31. Ceren Evmez

32. Barış Durmaz

33. Nevin Ucan

AYHAN ÖZBALKANLI VE MEHMET KÖKTAŞ’TAN HAKEMLERE TEŞEKKÜR

Türkiye Muaythai Federasyonu Antalya İl Hakem Kurulu Başkanı Ayhan ÖzBalkanlı ile Antalya Muaythai İl Temsilcisi Mehmet Köktaş, organizasyonda görev alan hakemlerin çalışmalarını değerlendirdi.

Antalya İl Hakem Kurulu ve İl Temsilciliği adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beş gün boyunca yoğun müsabaka programında görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm hakemlerimize teşekkür ediyoruz. Şampiyonanın düzenli ve başarılı şekilde tamamlanmasında hakem heyetimizin emeği son derece kıymetlidir. Görev bilinci, disiplin ve spor ahlakıyla çalışan bütün hakemlerimizi tebrik ediyor, Muaythai camiasına sundukları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.”

HASAN YILDIZ’DAN HAKEMLERE ÖZEL TEŞEKKÜR

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da Antalya’daki şampiyonada görev yapan hakemlerin özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Başkan Hasan Yıldız adına hazırlanan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Beş gün boyunca büyük bir özveriyle görev yapan hakemlerimiz, organizasyonumuzun başarıyla tamamlanmasında önemli sorumluluk üstlenmiştir. Müsabakaların adil, düzenli ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi için emek veren tüm hakemlerimize teşekkür ediyorum. Muaythai branşımızın gelişiminde hakemlerimizin bilgi, birikim ve fedakârlığı büyük önem taşımaktadır. Bütün hakemlerimizi gönülden tebrik ediyorum.”

HAKEMLER SPOR ORGANİZASYONLARININ VAZGEÇİLMEZ UNSURU

Spor organizasyonlarının başarısı yalnızca sporcuların performansıyla değil, müsabakaların yönetilmesini sağlayan teknik ekiplerin ve hakemlerin çalışmalarıyla da şekilleniyor.

Antalya’da gerçekleştirilen şampiyonada beş gün boyunca görev yapan 33 hakem, üstlendikleri sorumlulukla organizasyonun önemli paydaşları arasında yer aldı.

Sporcuların ringdeki mücadelesinin arkasında büyük emek veren hakem heyeti, Antalya’daki organizasyonun tamamlanmasına sunduğu katkıyla takdir topladı.

Sporcuların başarısında olduğu kadar sporun adaletinde de hakemlerin emeği var.

Beş gün boyunca görev yapan tüm hakemlere teşekkür ediyoruz.