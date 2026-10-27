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2. Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

2. Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
  • MANŞET I / TMS
  • 28 Ekim 2026 00:00 | Güncellenme: 28 Ekim 2026 13:37
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TÜRK MÜCADELE SANATLARI RÜŞTÜNÜ İSPATLADI!

Haber Merkezi

2. Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı’nda bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

İstanbul’da gerçekleşen Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı’nda yerli savaş sanatlarımızın geleneksel ve sportif gelişimi masaya yatırıldı. Uluslararası arenadaki global sanatların yanında kuruluşu, gelişimi ve duruşuyla zorlu kulvarda mesafe aldı. Artık rüştünü ispatlayan her gün bir adım daha ileri giden mücadele sanatlarımız Aksakallılar Heyeti’nin öncülüğünde kurucu, yönetici ve temsilcilerden oluşan katılımla 2.nci kurultay başarıyla gerçekleşti. Kurultay sonucu bir sonuç bildirgesi yayınlandı:

2. Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı Sonuç Bildirgesi

Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı’nda tüm olimpik veya olimpik olmayan sporlar irdelenirken, bu spor dallarının federasyonlaşması veya bir benzer federasyon çatısı altında yer alarak mağduriyetlerinin giderilmesi görüşüldü.

Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı’nın ikincisi 18 Ekim 2026 Pazar günü Topkapı Kültür Parkı’ndaki Yörük Otağı’nda gerçekleştirildi. Organizasyonu Ayhan Kısrure’nin ve koordünatörlüğü de Fikret Yiğit’in yaptığı; Prof. Dr. İbrahim Öztek, Dr. Ali Demir, Prof. Dr. Kemal Tamer, Mustafa Karagöl ve Osman İslam’dan oluşan Türk Mücadele sporları Aksakallılar heyeti yönetiminde gerçekleştirildi.

Kurultaya Türkiye’nin birçok bölgesinden Sayokan, Alpagut, Sanguchi, Bagatur, Hankando, Türk Kali, Hun Boksu, Aslando, ve Pervane do gibi spor kuruluşları katıldı. Sayokan resmi federasyon kimliğine sahipken, diğerleri ise federe olmamış fakat bu yolda büyük gayret sarf eden spor dallarıdır. Bu spor dallarının ortak yanı teknik yapılanmalarının Türk’e özel dövüş tekniklerinden oluşması, bununla birlikte isimlendirme, giysiler, teknikler ve yarışma sistemleri Türk kültür ve geleneklerini yansıtıyor.

Kurultayda genel spor konularında bilgilendirme, spor bilinci, spor kültürü ile olimpik spor felsefesi, tarih boyunca Türklerde spor ve evrensel spor anlayışı slaytlar eşliğinde sunuldu. Güreşten Wushu’ya Türkiye ve dünyadaki tüm olimpik veya olimpik olmayan vuruşsuz sporlar, 35 kadar vuruşlu sporlar ile 11 adet aletli sporlar irdelendi. Kurultaya katılan her spor dalı kendi teknik özelliklerini yarışmacı sporcuları vasıtası ile sergiledi. Bu teknikler Aksakallılar heyeti tarafından değerlendirilmiş, filme alınmış ve üzerinde tartışıldı.

Amaç ve sonuç

Kurultayın ana amaçlarından biri, bu spor dallarının da federasyonlaşması veya bir benzer federasyon çatısı altında yer alarak mağduriyetlerinin giderilmesi oldu. Üst seviyede spor eğitimi bilgi ve görgüsüne sahip Aksakallılar heyetinin yapacağı çalışmalarla, kurultaya katılan spor dallarının sergilediği tekniklerin bir sentezi ve kompozisyonu ile ortak bir teknik sistem oluşturulması kararlaştırıldı. Toplantının sonunda Aksakallılar heyetine Cevat Alp ve Uz. Dr. Ali Coşkun’un da seçilmiş olduğu bildirilirken, katılan spor dalı başkanları ve yöneticilerine şilt ve diploma takdimi yapıldı.

Etiketler:
TÜRK MÜCADELE SANATLARI RÜŞTÜNÜ İSPATLADI! 2. Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı’nda bir sonuç bildirgesi yayınlandı.
İstanbul’da gerçekleşen Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı’nda yerli savaş sanatlarımızın geleneksel ve sportif gelişimi masaya yatırıldı. Uluslararası arenadaki global sanatların yanında kuruluşu…

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