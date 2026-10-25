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KARATEPE GENÇLERBİRLİĞİ İKİNCİ YARIDA GÜLDÜ!

KARATEPE GENÇLERBİRLİĞİ İKİNCİ YARIDA GÜLDÜ!
  • MİX MANŞET
  • 25 Ekim 2026 21:40 | Güncellenme: 26 Ekim 2026 02:10
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Süper Amatör Lig’deki ilk maçına çıkan Karatepe Gençlerbirliği, taraftarına büyük sevinç yaşattı. Köseköy Yakup Altun Stadı’nda Pelitli Gençlerbirliği’ni konuk eden Kartepe temsilcisi, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı başardı. Yeşil-siyahlı ekip, kulüp tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde sezona üç puanla başladı.

İLK YARIDA KONUK EKİP ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da gol bulmak için mücadele etti. Mücadelenin 17. dakikasında Uğur Güler’in attığı golle öne geçen Pelitli Gençlerbirliği, skoru koruyarak devre arasına 1-0 üstünlükle girdi. Ev sahibi Karatepe Gençlerbirliği ise ikinci yarıda skoru değiştirmek için sahaya çıktı.

İKİNCİ YARIDA DENGE DEĞİŞTİ

Teknik direktör Volkan Ertuğ yönetimindeki Karatepe Gençlerbirliği, ikinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koydu. Rakip kalede baskısını artıran ev sahibi ekip, 68. dakikada beraberliği yakaladı. Gökhan Özkanlı’nın kullandığı serbest vuruşta topu iyi takip eden Sefa Furkan Karagöz, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

Beraberlik golünün ardından ataklarını sıklaştıran Karatepe GB, sekiz dakika sonra bir kez daha sevindi. Dakikalar 76’yı gösterdiğinde Hakan Yaşar’ın kaydettiği golle 2-1 öne geçen yeşil-siyahlılar, geri dönüşünü galibiyetle taçlandırmak için kalan bölümde üstünlüğünü korumaya çalıştı.

SON DAKİKALARDA HEYECAN DORUĞA ÇIKTI

Karşılaşmanın son bölümünde tempo yükseldi. Karatepe Gençlerbirliği yakaladığı iki önemli fırsattan yararlanamazken Pelitli Gençlerbirliği’nin bir şutu direkten döndü. Büyük heyecana sahne olan mücadelede başka gol olmayınca Karatepe GB, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

BAŞKAN ADIBERİ’DEN TEŞEKKÜR

Karatepe Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Kemal Adıberi, sezonun ilk karşılaşmasında elde edilen galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Adıberi, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara, kulüp yönetimine, muhtar ve azalara, ASKF temsilcilerine teşekkür etti.

Her iki takımın futbolcularını da mücadelelerinden dolayı tebrik eden Başkan Adıberi, Pelitli Gençlerbirliği’ne sezonun kalan maçlarında başarılar diledi. Adıberi ayrıca kulübe forma sponsorluğu desteği veren iş insanı Önder Ataberk’e teşekkürlerini iletti.

Karatepe Gençlerbirliği, ilk yarıda geriye düşmesine rağmen ikinci yarıdaki etkili futboluyla üç puana uzandı. Tarihinde ilk kez yer aldığı Süper Amatör Lig’e galibiyetle başlayan Kartepe temsilcisi, taraftarına umut veren bir performans sergiledi.

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