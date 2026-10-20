2026 Avrupa Muaythai Şampiyonası Paris’te Coşkulu Törenle Başladı

2026 AVRUPA MUAYTHAI ŞAMPİYONASI PARİS’TE COŞKULU TÖRENLE BAŞLADI

Muhammet K. GÜLŞEN

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2026 Avrupa Muaythai Şampiyonası, görsel gösteriler ve dostluk mesajlarıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve IFMA Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız, sporun birleştirici gücüne, karşılıklı saygıya ve fair play anlayışına vurgu yaptı.

Paris’te Avrupa Muaythai Heyecanı

2026 Avrupa Muaythai Şampiyonası, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen coşkulu açılış töreniyle başladı. Avrupa’nın farklı ülkelerinden sporcuları, antrenörleri ve spor yöneticilerini bir araya getiren organizasyonda, dostluk, dayanışma ve sporun birleştirici gücü ön plana çıktı.

Açılış törenine Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Başkanı, IFMA Başkan Yardımcısı ve Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Fransa Muaythai Federasyonu Başkanı ve EMF Başkan Yardımcısı Nadir Allaouache, IFMA Genel Direktörü Charissa Tynan ile Paris 13. Bölge Belediye Başkanı Jérôme Coumet katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda Paris’in ev sahipliği ve misafirperverliği vurgulanırken sporculara, antrenörlere ve organizasyonda görev alanlara başarı dilekleri iletildi. Şampiyonanın karşılıklı saygı, dostluk ve fair play ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Hasan Yıldız’dan Dostluk Ve Fair Play Vurgusu

Avrupa Muaythai Federasyonu adına katılımcılara hitap eden Hasan Yıldız, Paris’te Avrupa Muaythai ailesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muaythai branşının cesaret, disiplin ve saygı değerlerini temsil ettiğini belirten Yıldız, şampiyonanın yalnızca madalya mücadelesi olmadığını, aynı zamanda ülkeler arasındaki dostluk bağlarını güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Fransa Muaythai Federasyonuna, organizasyon ekibine, gönüllülere ve şampiyonanın düzenlenmesinde emeği bulunan herkese teşekkür eden Yıldız, sporculara sakatlıklardan uzak, adil ve başarılı müsabakalar diledi.

Yıldız, konuşmasını şu mesajla tamamladı:

“Kazananın dostluk, saygı ve sporun birleştirici gücü olmasını temenni ediyorum.”

Uluslararası Katılımla Açılış Mesajları

Fransa Muaythai Federasyonu Başkanı ve EMF Başkan Yardımcısı Nadir Allaouache, IFMA Genel Direktörü Charissa Tynan ve Paris 13. Bölge Belediye Başkanı Jérôme Coumet de törende yaptıkları konuşmalarla şampiyonanın heyecanına ortak oldu.

Açılış töreninde verilen mesajlar, uluslararası spor organizasyonlarının farklı ülkelerden sporcuları bir araya getiren, karşılıklı anlayışı geliştiren ve spor kültürünü güçlendiren rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Paris’te başlayan 2026 Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda sporcular, ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek ve şampiyonluk mücadelesi vermek için ringe çıkacak.