MALATYALI GÜREŞÇİLERDEN FİNLANDİYA’DA 5 MADALYALI BÜYÜK BAŞARI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Malatya Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri, Finlandiya’nın Helsinki kentinde düzenlenen Nouten Soumi Cup Uluslararası Greko-Romen Güreş Turnuvası’nda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Genç sporcular, uluslararası organizasyonda elde ettikleri derecelerle Türkiye’yi ve Malatya’yı gururlandırdı.

Helsinki’de 5 Madalya Kazandılar

17 Ekim 2026 tarihinde Finlandiya’nın Helsinki şehrinde gerçekleştirilen Nouten Soumi Cup Uluslararası Greko-Romen Güreş Turnuvası’nda Malatya Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları mindere çıktı.

Farklı yaş kategorileri ve sıkletlerde mücadele eden Malatyalı güreşçiler, organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Elde edilen sonuçlar, Malatya Sporcu Eğitim Merkezi sporcularının uluslararası arenadaki başarısını ortaya koydu.

Madalya Kazanan Malatyalı Güreşçiler

Turnuvada dereceye giren sporcular ve elde ettikleri sonuçlar şöyle:

– U11 – 41 kg: Alp Mirza Özdemir – 1’incilik (Altın Madalya)

– U15 – 41 kg: Yusuf Mert – 1’incilik (Altın Madalya)

– U15 – 68 kg: Muhammed Eymen Dönmez – 2’ncilik (Gümüş Madalya)

– U17 – 65 kg: Ömer Aybars Düzgün – 2’ncilik (Gümüş Madalya)

– U15 – 48 kg: Ahmet Enüştekin – 3’üncülük (Bronz Madalya)

Antrenörler Tekin Özdemir Ve Serdar Özdemir’e Tebrik

Uluslararası turnuvada madalya kazanan sporcuların başarısında antrenörler Tekin Özdemir ve Serdar Özdemir’in çalışmaları da öne çıktı.

Malatya Sporcu Eğitim Merkezi sporcularının Finlandiya’da elde ettiği dereceler, altyapı güreş çalışmalarının ve genç sporcuların uluslararası müsabakalardaki performansının önemini bir kez daha gösterdi.

Sporcularımız Alp Mirza Özdemir, Yusuf Mert, Muhammed Eymen Dönmez, Ömer Aybars Düzgün ve Ahmet Enüştekin ile antrenörleri Tekin Özdemir ve Serdar Özdemir’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynak: Malatya Sporcu Eğitim Merkezi tarafından paylaşılan bilgiler