‘Eski Türk’lerin Genel Sağlık ve Savaş Sanatlarında, Çigong!’ – 2

Yeni yazı dizisi: Bölüm:2

ESKİ TÜRK’LERİN GENEL SAĞLIK VE SAVAŞ SANATLARINDA ÇİGONG.

Çinliler onlara genel isimler verirdi:

1. Xiongnu / Hiung-nu topluluğu: Çin kaynaklarında MÖ 3. yüzyılda ortaya çıkarlar. Batı literatüründe bu topluluklar ‘Hun’ olarak bilinirler. Bu topluluk zamanla Teoman (Tuman) ve Mete Han (Modu Chanyu) liderliğinde Eski Çin’in en büyük düşmanı oldular. Çin Seddi asıl bunlara karşı uzatıldı. Bu topluluk Han hanedanı ile 300 yıl savaştılar. Bugün Türk tarih tezine göre Xiongnu’nun içinde en kalabalık unsur Proto-Türklerdir.

2. Dingling, Gekun, Xinli topluluğu: MÖ 200’lerde Sayan-Altay bölgesinde yaşayan ve dilleri Türkçeye çok yakın gösterilen boylardır.

Bunların eski Çin kayıtlarındaki konumları şuydu:

Eski Çin = Tarım yapan yerleşik dünya (Sarı Nehir havzası) anlamında kullanılır.

Kuzeyi = Göçebe bozkır dünyası (Ordos Çölü, Gobi Çölü, bugünkü Moğolistan ve İç Moğolistan platosu) olarak adlandırılır.

Türklerin ataları o ikinci kuşağın tam merkezinde yaşıyordu. Çin yıllıklarına göre Çinliler onlarla hem savaşıyor hem de ticaret yapıyordu. Örneğin Han Hanedanı MÖ 138’de Zhang Qian’ı batıya, Yuezhi’lere ve Xiongnu’ların batısındaki kavimlere elçi gönderdi, bu İpek Yolu’nun başlangıcıdır. Bu alışveriş sırasında çoğu zaman kız alıp vermeler veya karşılıklı, köle ticareti devam etmiştir.

Özetle:

Eski Çin coğrafyası içinde yerleşik bir Türk devleti yoktu. Ama Eski Çin’in hemen kuzeyindeki bozkır kuşağında, Çin Seddi’nin diğer tarafında, Çin’in varlığını ve dış politikasını belirleyen ana güç olarak Türklerin ataları vardı.

Çin tarihi, Türk tarihi olmadan anlaşılamaz! Çinlilerin ‘kuzey barbarları’ diye yazdığı hikayenin büyük kısmı aslında ‘Türk’ tarihidir.

ÇİN TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR YER TUTAN ‘SAVAŞAN DEVLETLER DÖNEMİ’ NDE TÜRK’LER NE DURUMDAYDI?

Savaşan Devletler Dönemi denilen MÖ 475 – MÖ 221 arası, Türk tarihi için en kritik ama en karanlık dönem olarak bilinir. Çünkü bu dönemde doğrudan ‘Türk’ adı yoktur, ama Türkleri doğuracak olan bütün topluluklar o dönemde şekillenmeye başlar.

Çinliler o zaman kuzeyi tek bir isimle anmazlar. Bu konuda 3 büyük blok şeklinde haritalandırmalar yer alır:

1. Haritada kim vardı? Türklerin ataları neredeydi?

Çin kaynakları Savaşan Devletler’in kuzeyini şöyle sayar:

a) Batıda – Ordos ve Gansu Koridoru:

Bugünkü İç Moğolistan’ın güneyi, Ordos Çölü. Burada yaşayanlara Çinliler Rong ve Di diyor. Arkeolojide buna ‘Ordos’ Kültürü deniyor. Bulunan bronz kemer tokaları, hayvan üsluplu geyik figürleri tamamen Altay-Sayan üslubu, yani Proto-Türk üslubu’dur. Bu: Atlı, koyunlu ve tam göçebe kültürüdür.

b) Kuzeyde – Moğol Platosu:

Bugünkü Moğolistan’dır. Burada yaşayan ana güç Xianyun, Guifang ve daha sonra ‘Hu’ denen boylardır. Sima Qian Shiji’de ‘Bunlar Xiongnu’ların atalarıdır’ diye açıkça yazar. Yani MÖ 5. yüzyılda hala dağınık, ama at üzerinde yaşayan ‘Türk-Moğol karışık konfederasyon’ u dur.

c) Doğuda – Liao Nehri Havzası:

Burası Donghu yani Doğu Barbarları kısmıdır. Bunlar daha çok ‘Proto-Moğol’sayılır. Türklerin doğu komşusu.

Yani Savaşan Devletler döneminde Türklerin ataları henüz tek bir devlet değil, Ordos’tan Moğolistan’a kadar dağınık, her biri 3-5 bin çadırlık bozkır beylikleri halinde yaşıyordu.

Mehmet Nesimi YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Devam edecek..

Kuzey Ege Tai chi ve Çigong sanatları platformu ‘ Kadim şifa sanatları ve Türkler!’ Adlı paylaşımlarından alınmıştır.

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1. Xiongnu / Hiung-nu topluluğu: Çin kaynaklarında MÖ 3. yüzyılda ortaya çıkarlar. Batı literatüründe bu topluluklar ‘Hun’ olarak bilinirler. Bu topluluk zamanla Teoman (Tuman) ve Mete Han (Modu Chanyu) liderliğinde Eski Çin’in en büyük düşmanı oldular. Çin Seddi asıl bunlara karşı uzatıldı. Bu topluluk Han hanedanı ile 300 yıl savaştılar. Bugün Türk tarih tezine göre Xiongnu’nun içinde en kalabalık unsur Proto-Türklerdir.