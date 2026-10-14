ÇOK ÖZEL
Yaşayan E f s a n e : GRAND MASTER İSMET SAĞLAM Ülkemizin savaş sanatları, emektar hocalarımızın omuzlarında yükseliyor! Bunlardan biri, yaşayan efsane Grand Master İsmet Sağlam, taekwondo branşında tataminin tozunu atıyor!
Muaythai 9. Khan’dan 10. Khan’a Geçiş Sınavı Muğla’da Yapılacak
Muaythai 9. Khan’dan 10. Khan’a Geçiş Sınavı Muğla’da Yapılacak
‘Eski Türk’lerin Genel Sağlık ve Savaş Sanatlarında, Çigong!’
‘Eski Türk’lerin Genel Sağlık ve Savaş Sanatlarında, Çigong!’
Muaythai 2. Kademe Temel Antrenör Kursu İstanbul’da Düzenlenecek
Muaythai 2. Kademe Temel Antrenör Kursu İstanbul’da Düzenlenecek
Shito-Ryu Shitokai Türkiye Temsilcisi Naci ÖZSOY
Shito-Ryu Shitokai Türkiye Temsilcisi Naci ÖZSOY
Geçmişi bilmeden geleceği yönetmek zordur
Geçmişi bilmeden geleceği yönetmek zordur
Ercüment Taşdemir, Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kuruluna Seçildi
Ercüment Taşdemir, Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kuruluna Seçildi
Ercüment Taşdemir WKF Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
Ercüment Taşdemir WKF Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
DÜNYA KARATESİNDE TÜRKİYE İMZASI: ERCÜMENT TAŞDEMİR WKF YÖNETİMİNDE
DÜNYA KARATESİNDE TÜRKİYE İMZASI: ERCÜMENT TAŞDEMİR WKF YÖNETİMİNDE
Okul sporları yıldızlar kız-erkek taekwondo müsabakaları başlıyor!
Okul sporları yıldızlar kız-erkek taekwondo müsabakaları başlıyor!
Ümit, Genç ve U21 Karate Millî Takımımız Polonya’da!
Ümit, Genç ve U21 Karate Millî Takımımız Polonya’da!

Elif Şimal Ekizoğlu Dünya Şampiyonası’na İlk Turda Veda Etti

Elif Şimal Ekizoğlu Dünya Şampiyonası’na İlk Turda Veda Etti
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ELİF ŞİMAL EKİZOĞLU DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA İLK TURDA VEDA ETTİ

Haber Merkezi
Polonya’da düzenlenen Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda mücadele eden millî sporcu Elif Şimal Ekizoğlu, U21 Kadın Kumite +68 kilogram kategorisindeki ilk tur karşılaşmasını kaybetti.

Polonya’da gerçekleştirilen Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden millî karateci Elif Şimal Ekizoğlu, U21 Kadın Kumite +68 kilogram kategorisinde tatamiye çıktı.
Şampiyonanın ilk turunda rakibiyle karşılaşan Ekizoğlu, mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla millî sporcu, organizasyondaki mücadelesini ilk turda tamamladı.

Millî Sporcuya Teşekkür

Ay-yıldızlı bayrağımız adına uluslararası arenada mücadele eden Elif Şimal Ekizoğlu’na, şampiyonada gösterdiği çaba ve Türkiye’yi temsil ettiği için teşekkür edildi.

Kaynak: Türkiye Karate Federasyonu (şampiyona ve sporcu bilgileri)

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.