Elif Şimal Ekizoğlu Dünya Şampiyonası’na İlk Turda Veda Etti

ELİF ŞİMAL EKİZOĞLU DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA İLK TURDA VEDA ETTİ

Haber Merkezi

Polonya’da düzenlenen Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda mücadele eden millî sporcu Elif Şimal Ekizoğlu, U21 Kadın Kumite +68 kilogram kategorisindeki ilk tur karşılaşmasını kaybetti.

Polonya’da gerçekleştirilen Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden millî karateci Elif Şimal Ekizoğlu, U21 Kadın Kumite +68 kilogram kategorisinde tatamiye çıktı.

Şampiyonanın ilk turunda rakibiyle karşılaşan Ekizoğlu, mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla millî sporcu, organizasyondaki mücadelesini ilk turda tamamladı.

Millî Sporcuya Teşekkür

Ay-yıldızlı bayrağımız adına uluslararası arenada mücadele eden Elif Şimal Ekizoğlu’na, şampiyonada gösterdiği çaba ve Türkiye’yi temsil ettiği için teşekkür edildi.

Kaynak: Türkiye Karate Federasyonu (şampiyona ve sporcu bilgileri)