MUAYTHAI 2. KADEME TEMEL ANTRENÖR KURSU İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenecek Muaythai 2. Kademe Temel Antrenör Kursu, 23-28 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Kurs için başvurular 10-17 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden alınacak. Programa yalnızca ilgili temel antrenörlük eğitimi sınavında başarılı olan adaylar başvurabilecek.

Muaythai Antrenörlük Kursu İstanbul’da Yapılacak

Türkiye Muaythai Federasyonu, 2. Kademe Temel Antrenör Kursu’nun tarihlerini ve başvuru sürecini duyurdu. İstanbul’da düzenlenecek eğitim programı, 23-28 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kursun eğitim yeri, Avcılar Atatürk Stadyumu Muaythai Salonu olarak açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adayların, 10-17 Kasım 2026 tarihleri arasında işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Başvurular E-Devlet Üzerinden Alınacak

Kursa katılmak isteyen adaylar, başvurularını e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru için ilgili temel antrenörlük eğitimi sınavında başarılı olma şartı aranıyor.

Adayların başvuru ve kayıt işlemlerinde federasyon tarafından yayımlanan duyurudaki şartları, belgeleri ve işlem adımlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kurs Ücreti 6 Bin 500 TL Olarak Açıklandı

Federasyonun duyurusuna göre kurs ücreti 6.500 TL olarak belirlendi. Başvuruların kontenjan ve kabul koşullarına tabi olduğu bildirildi. Başvuru yapan adayların tamamı kursa kabul edilmeyecek; kontenjana giren ilk 40 adaya referans numarası e-posta yoluyla gönderilecek.

Ödeme işlemlerinin belirtilen süre içinde tamamlanması gerekiyor. Kursa katılımda devam zorunluluğu bulunurken uygulama eğitimindeki devamsızlık, toplam ders saatinin yüzde 10’unu aşamayacak.

TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU

Başvuru Ve Kurs Bilgileri

– Kurs: Muaythai 2. Kademe Temel Antrenör Kursu

– Tarih: 23-28 Kasım 2026

– Yer: Avcılar Atatürk Stadyumu Muaythai Salonu, İstanbul

– Başvuru Tarihleri: 10-17 Kasım 2026

– Kurs Ücreti: 6.500 TL

– Başvuru Adresi: e-Devlet Spor Bilgi Sistemi

– Resmî Duyuru: Türkiye Muaythai Federasyonu

Kaynak: Türkiye Muaythai Federasyonu