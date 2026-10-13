ERCÜMENT TAŞDEMİR, WKF YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ



Fatih İNCE – SİYAHKUŞAK TKF Başkanı Ercüment Taşdemir WKF Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi, Türkiye’nin uluslararası Karate yönetimindeki itibar ve temsil gücünü daha da arttırmış oldu. Geçtiğimiz Mayıs ayında Avrupa Karate Federasyonu (EKF) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen değerli başkanımız Ercüment Taşdemir, bugün de Polonya’da düzenlenen Dünya Karate Federasyonu (WKF) Kongresi’nde kullanılan oyların tamamını alarak, WKF Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Türk KARATE-DO’su ve geleceği adına önemli bir gelişme olarak değerlendirilen bu başarı, Türkiye’nin uluslararası Karate yönetimindeki itibar ve temsil gücünü de böylece daha da arttırmış oldu.

Seçilmesinin ardından basınımıza bir açıklamada bulunan TKF.Başkanı Ercüment Taşdemir, duyduğu mutluluğu dile getirerek kendisine destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Siyahkuşak web ailesi olarak biz de kendisini, elde etmiş olduğu bu başarıdan ötürü kutluyor başarılarının devamını diliyoruz..