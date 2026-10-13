ÇOK ÖZEL
Yaşayan E f s a n e : GRAND MASTER İSMET SAĞLAM Ülkemizin savaş sanatları, emektar hocalarımızın omuzlarında yükseliyor! Bunlardan biri, yaşayan efsane Grand Master İsmet Sağlam, taekwondo branşında tataminin tozunu atıyor!
Muaythai 9. Khan’dan 10. Khan’a Geçiş Sınavı Muğla’da Yapılacak
Muaythai 9. Khan’dan 10. Khan’a Geçiş Sınavı Muğla’da Yapılacak
‘Eski Türk’lerin Genel Sağlık ve Savaş Sanatlarında, Çigong!’
‘Eski Türk’lerin Genel Sağlık ve Savaş Sanatlarında, Çigong!’
Muaythai 2. Kademe Temel Antrenör Kursu İstanbul’da Düzenlenecek
Muaythai 2. Kademe Temel Antrenör Kursu İstanbul’da Düzenlenecek
Elif Şimal Ekizoğlu Dünya Şampiyonası’na İlk Turda Veda Etti
Elif Şimal Ekizoğlu Dünya Şampiyonası’na İlk Turda Veda Etti
Shito-Ryu Shitokai Türkiye Temsilcisi Naci ÖZSOY
Shito-Ryu Shitokai Türkiye Temsilcisi Naci ÖZSOY
Geçmişi bilmeden geleceği yönetmek zordur
Geçmişi bilmeden geleceği yönetmek zordur
Ercüment Taşdemir, Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kuruluna Seçildi
Ercüment Taşdemir, Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kuruluna Seçildi
Ercüment Taşdemir WKF Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
Ercüment Taşdemir WKF Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
DÜNYA KARATESİNDE TÜRKİYE İMZASI: ERCÜMENT TAŞDEMİR WKF YÖNETİMİNDE
DÜNYA KARATESİNDE TÜRKİYE İMZASI: ERCÜMENT TAŞDEMİR WKF YÖNETİMİNDE
Ümit, Genç ve U21 Karate Millî Takımımız Polonya’da!
Ümit, Genç ve U21 Karate Millî Takımımız Polonya’da!

Okul sporları yıldızlar kız-erkek taekwondo müsabakaları başlıyor!

Okul sporları yıldızlar kız-erkek taekwondo müsabakaları başlıyor!
  • Duyuru / MANŞET I
  • 13 Ekim 2026 21:06 | Güncellenme: 13 Ekim 2026 21:09
  • 0
  • 99
  • A+
    A-
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

OKUL SPORLARI YILDIZLAR KIZ-ERKEK TAEKWONDO MÜSABAKALARI BAŞLIYOR!

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenecek Yıldızlar Kız-Erkek Taekwondo Müsabakaları, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Çöşnük Spor Salonu’nda başlayacaktır.

📅 Tartı Tarihi: 20 Ekim 2026 Salı
🕒 Tartı Saati: 15.00-17.00
📍 Tartı Yeri: Merkez Spor Salonu
📍 Müsabaka Yeri: Çöşnük Spor Salonu

📌 Tartıda; öğrenci sporcu lisansı, T.C. kimlik kartı, esame belgesi ve Gıp belgesi istenecektir. Son başvurular, 20 Ekim Salı günü tartı işlemlerinin tamamlanacağı saate kadar yapılabilecektir.
Müsabakalara katılacak tüm okullarımıza ve sporcularımıza başarılar dileriz!

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Okul Sporları Şube Müdürlüğü

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.