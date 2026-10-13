Okul sporları yıldızlar kız-erkek taekwondo müsabakaları başlıyor!

OKUL SPORLARI YILDIZLAR KIZ-ERKEK TAEKWONDO MÜSABAKALARI BAŞLIYOR!

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenecek Yıldızlar Kız-Erkek Taekwondo Müsabakaları, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Çöşnük Spor Salonu’nda başlayacaktır.

📅 Tartı Tarihi: 20 Ekim 2026 Salı

🕒 Tartı Saati: 15.00-17.00

📍 Tartı Yeri: Merkez Spor Salonu

📍 Müsabaka Yeri: Çöşnük Spor Salonu

📌 Tartıda; öğrenci sporcu lisansı, T.C. kimlik kartı, esame belgesi ve Gıp belgesi istenecektir. Son başvurular, 20 Ekim Salı günü tartı işlemlerinin tamamlanacağı saate kadar yapılabilecektir.

Müsabakalara katılacak tüm okullarımıza ve sporcularımıza başarılar dileriz!

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Okul Sporları Şube Müdürlüğü