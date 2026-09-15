TATAMİDEKİ MADALYALAR, EMEĞİN EN GÜÇLÜ CEVABIDIR

Haber: Vasfi Aşçı

Türk karatesinde zaman zaman görevler, görevlendirmeler ve liyakat üzerinden tartışmalar yaşanıyor. Her spor camiasında olduğu gibi bizim camiamızda da farklı düşünceler olabilir. Ancak tartışmaların bir tarafında mutlaka başarıya ve emeğe de bakmak gerekiyor.

Çünkü sporda bazı cevaplar masa başında değil, tatamide veriliyor.

Ben de bu konuyu biraz araştırdım. Özellikle Nurkan Kayacık’ın antrenörlük geçmişi ve yetiştirdiği sporcuların derecelerine baktığımda, ortaya dikkate değer bir başarı tablosu çıktı.

BÜŞRA TOSUN’UN YILLARA YAYILAN BAŞARISI

Bu tablonun en dikkat çekici isimlerinden biri hiç şüphesiz Büşra Tosun.

Nurkan Kayacık’ın yetiştirdiği sporculardan Büşra Tosun, milli takım formasıyla yıllar boyunca önemli dereceler elde etti.

Tosun’un kariyerinde;

2009 Paris: Ümitler Avrupa ikinciliği,

2010 İzmir: Ümitler Avrupa şampiyonluğu,

2011 Melaka: Gençler Dünya üçüncülüğü,

2012 Bakü: Gençler Avrupa üçüncülüğü,

2013 Endonezya: Büyükler ve Takım İslam Oyunları üçüncülüğü,

2015 Zürih: U21 Avrupa üçüncülüğü,

2016 Paris: Büyükler Avrupa üçüncülüğü ve Takım Avrupa üçüncülüğü bulunuyor.

Burada dikkat çeken nokta yalnızca kazanılan madalyaların sayısı değil, başarıların yıllara yayılması.

Bir sporcunun uzun süre üst düzeyde kalabilmesinin arkasında sadece yetenek değil; doğru çalışma, disiplin, planlama ve antrenör emeği de vardır.

BAŞARININ LİSTESİ OLDUKÇA UZUN

Nurkan Kayacık’ın sporcuları arasında Büşra Tosun’un yanı sıra Avrupa ve dünya organizasyonlarında dereceye giren başka isimler de bulunuyor.

Ömer Faruk Ateş – Avrupa Şampiyonu

Büşra Tosun – Avrupa Şampiyonu

Yusuf Eren Temizel – Dünya Şampiyonu

Hümeyra Beyza Ünlüsoy – Dünya İkincisi

Doğan Ateş – Dünya İkincisi

Kerem Ali Zeren – Dünya Üçüncüsü

Nurcan Çiçek – Avrupa İkincisi

Rümeysa Akyüzlü – Olimpiyat Üçüncüsü

Elbette bunlar yalnızca Avrupa ve dünya seviyesinde derece alan sporculardan bazıları.

Bu isimleri yan yana koyduğunuzda ortaya sıradan bir başarı hikâyesinden çok daha fazlası çıkıyor.

LİYAKATİ SADECE KÂĞIT ÜZERİNDEN OKUMAMAK GEREK

Liyakat konusu konuşulurken kademe ve belgeler elbette önemlidir. Fakat özellikle sporda liyakati değerlendirirken ortaya çıkan sonuçları da hesaba katmak gerekir.

Kaç sporcu yetiştirdiniz?

Kaç sporcunuz Avrupa ve dünya arenasında kürsüye çıktı?

Kaç sporcunuz milli forma altında ülkesini temsil etti?

İşte bu soruların cevapları da bir antrenörün birikimini ve emeğini ortaya koyar.

Nurkan Kayacık açısından bakıldığında, bu soruların karşılığında önemli bir başarı listesi bulunuyor.

BAŞARI ÜRETEN İNSANLARIN EMEĞİ GÖRÜLMELİ

Türk karatesinin bugün Avrupa ve dünya arenasında söz sahibi ülkelerden biri olmasında sporcular kadar onları yetiştiren antrenörlerin de büyük payı var.

Federasyon yönetimlerinin de görev verirken tecrübeyi, başarıyı ve sporcu yetiştirme kapasitesini dikkate alması doğal bir yaklaşım.

Elbette eleştiri yapılabilir. Elbette farklı isimler ve farklı görüşler savunulabilir. Ancak bunu yaparken yıllardır emek veren ve şampiyon sporcular yetiştiren insanların geçmişini de hesaba katmak gerekir.

Çünkü Türk karatesinin bugün geldiği noktada her madalyanın arkasında büyük bir emek var.

Benim araştırmamda karşıma çıkan sonuç da şu:

Nurkan Kayacık’ın antrenörlük karnesi, yetiştirdiği sporcuların kazandığı madalyalarla zaten önemli ölçüde ortada.

Bu nedenle Türk karatesinde tartışmaların başarıyı gölgelemek yerine, daha fazla başarı üretmenin yollarını aramaya dönüşmesi gerektiğine inanıyorum.

Sonuçta hepimizin ortak hedefi aynı:

Daha fazla şampiyon, daha fazla madalya ve daha güçlü bir Türk karatesi.

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