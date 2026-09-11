TATAMİNİN ZİRVESİNDE BİR TÜRK: BUSE KILIÇ

Haber: Vasfi Aşçı

Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen Üniversiteler Avrupa Karate Şampiyonası, Türk karatesi adına gurur veren bir başarıya sahne oldu. 55 kilo kadınlar kategorisinde mücadele eden Buse Kılıç, finalde Bosna Hersekli rakibini 5-2 yenerek Avrupa şampiyonluğuna adını yazdırdı.

Tiran’daki finalin ardından kürsünün en üst basamağına çıkan Buse Kılıç için gurur dolu anlar yaşandı. Türk bayrağı göndere çekilirken İstiklal Marşı’mızın okunması, genç sporcunun elde ettiği şampiyonluğu çok daha anlamlı hale getirdi. Bir Türk sporcunun Avrupa’nın zirvesinde ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırması, tatamide verilen emeğin en güzel karşılığı oldu.

Buse Kılıç’ın bu önemli başarısının arkasında ise sadece madalya hesabı yapan değil, sporcusunun karakterine ve gelişimine de yatırım yapan bir antrenör var: Yusuf Çetin.

Buse’yi uzun süredir çalıştıran Yusuf Çetin, öğrencisini anlatırken yalnızca kazandığı müsabakalardan söz etmiyor. Onu saygısı, dürüstlüğü, spor ahlakı, çalışkanlığı, azmi ve kararlılığıyla ön plana çıkarıyor. Çetin’e göre Buse’nin bugün Avrupa şampiyonu olmasının temelinde, antrenmanlarda ortaya koyduğu istikrarlı çalışma ve hedefinden hiçbir zaman vazgeçmeyen yapısı bulunuyor.

İyi bir sporcuyu yalnızca madalyasıyla değil, karakteriyle de yetiştirmek gerektiğine inanan Yusuf Çetin’in Buse üzerindeki emeği, Tiran’da kürsünün en üst basamağında karşılığını buldu. Buse’nin zirveye yürüyüşünde teknik çalışmalar kadar disiplinin, sabrın ve spor ahlakının da önemli olduğunu vurgulayan Çetin, öğrencisinin geleceğine de büyük bir güven duyuyor.

Buse Kılıç ise elde ettiği bu şampiyonlukla yetinmeyecek bir sporcu olduğunu bir kez daha gösterdi. Avrupa şampiyonluğunun ardından hedefler büyüdü. Öncelikle Avrupa’daki başarısını devam ettirmek isteyen Buse’nin asıl hedeflerinden biri de dünya şampiyonasında zirveye çıkmak.

Bu noktada Buse Kılıç kadar, onun arkasında sabırla çalışan ve yol gösteren Yusuf Çetin’i de ayrıca alkışlamak gerekiyor. Çünkü büyük sporcuların hikâyelerinde çoğu zaman kürsüde yalnızca sporcuyu görürüz; o kürsüye çıkana kadar verilen emeğin başında ise sessizce çalışan antrenörler vardır.

Tiran’da Türk bayrağını göndere çektiren ve İstiklal Marşı’mızı Avrupa’ya dinleten Buse Kılıç’ı gönülden kutluyoruz. Bu gurur tablosunda emeği bulunan antrenörü Yusuf Çetin’e de ayrıca teşekkür ediyor, Buse’nin yeni hedeflerinde aynı inanç ve kararlılıkla ilerlemesini diliyoruz.

Avrupa şampiyonluğu geldi. Şimdi daha büyük hedefler, daha büyük hayaller ve dünya zirvesi için yeni bir çalışma dönemi başlıyor.

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