GEBZE, ULUSLARARASI KARATEDE YENİ BİR MARKA OLMA YOLUNDA

Haber: Vasfi Aşçı

1.Uluslararası Gebze Grand Prix Karate Şampiyonası, daha ilk yılında ortaya koyduğu organizasyon kalitesiyle Türk karate camiasının büyük takdirini kazandı. Gebze Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyona; 3 ülkeden, 15 ilden, 51 kulüpten 612 sporcunun katılımıyla beş tatamide başarıyla gerçekleştirildi. Disiplinli organizasyonu, planlı işleyişi ve zamanında tamamlanan müsabakalarıyla sporcu, antrenör ve hakemlerden tam not alan organizasyon, Gebze’nin uluslararası karate organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek seviyede olduğunu bir kez daha gösterdi.

Böylesine büyük organizasyonlar yalnızca müsabakaların yapıldığı günlerde değil, aylar süren hazırlıkların, güçlü koordinasyonun ve ekip ruhunun eseridir. 1. Uluslararası Gebze Grand Prix Karate Şampiyonası’nın başarısının arkasında da bilgi, tecrübe ve fedakârlıklarını ortaya koyan geniş bir ekip yer aldı.

Organizasyonun en önemli mimarlarından biri, Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili, Dünya ve Avrupa Hakemi Hazım Özdemir oldu. Organizasyonun fikir aşamasından teknik planlamaya, hakem koordinasyonundan müsabaka düzenine kadar her ayrıntıyla yakından ilgilenen Hazım Özdemir, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan edindiği yılların tecrübesini Gebze’ye taşıyarak ilk kez düzenlenen bu şampiyonanın uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesine önemli katkı sağladı.

Kocaeli Karate İl Temsilcisi, Dünya ve Avrupa Hakemi Yaşar Coşkun da organizasyon boyunca önemli sorumluluk üstlendi. Hazım Özdemir ile koordineli çalışan Yaşar Coşkun; Türkiye Karate Federasyonu, Gebze Belediyesi, Gebze Kaymakamlığı ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında güçlü bir koordinasyon kurulmasına katkı sundu. Kurumlar arasındaki uyum ve ortak çalışma anlayışı, organizasyonun sorunsuz tamamlanmasının temel taşlarından biri oldu.

Şampiyonanın teknik planlamasında ise İsmail Beyazıt ve Tuğba Coşkun özverili çalışmalarıyla ön plana çıktı. Müsabaka programlarının hazırlanması, kategori planlamalarının yapılması, kura sisteminin oluşturulması, tatamilerin verimli kullanılması ve maç saatlerinin titizlikle planlanması sayesinde organizasyon boyunca herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Müsabakaların belirlenen saatlerde başlayıp tamamlanması, teknik ekibin başarılı organizasyon anlayışını ortaya koydu.

Organizasyonun en güzel yönlerinden biri ise salon içerisinde oluşan sıcak aile ortamı oldu. Aksu Spor Kulübü’nün başarılı antrenörü Okan Aksu, organizasyonun her aşamasında kulübüyle birlikte koordinasyon içerisinde görev alırken, kulübün velileri de örnek gösterilecek bir dayanışma sergiledi.

Aksu Spor Kulübü’nün velileri, tamamen kendi imkânlarıyla evlerinde hazırladıkları çay, kahve, pasta, börek, poğaça, kek, kurabiye, sarma, açma, tatlı çeşitleri, meyve ikramları, soğuk içecekler ve çeşitli atıştırmalıkları organizasyon alanına getirerek gün boyunca hakemlere, antrenörlere, sporculara, görevlilere ve misafirlere ikram etti. Büyük bir emek ve özenle hazırlanan bu ikramlar, organizasyona katılan herkesin beğenisini kazandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren görev alan Aksu Spor Kulübü’nün velileri, hiçbir karşılık beklemeden misafirlerin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi. Evlerinde hazırladıkları ikramları büyük bir titizlikle sunan veliler, güler yüzleri ve misafirperverlikleriyle organizasyona adeta aile sıcaklığı kattı. Hakemler, antrenörler ve sporcular, bu samimi yaklaşımın kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade ederken, birçok katılımcı böylesine özenli bir ev sahipliğiyle nadiren karşılaştıklarını dile getirdi.

Karate camiasının yakından tanıdığı Okan Aksu, sporcularına verdiği eğitimin yanı sıra kulüp kültürü ve birlik beraberlik anlayışıyla da takdir topladı. Aksu Spor Kulübü’nün velilerinin ortaya koyduğu bu gönüllü dayanışma, organizasyonun en çok konuşulan ve hafızalarda yer eden ayrıntılarından biri oldu. Sporun yalnızca madalya kazanmak değil, paylaşmak, dayanışmak ve aynı hedef etrafında kenetlenmek olduğunu gösteren bu örnek davranış, organizasyona ayrı bir anlam kattı.

Şampiyonanın açılış ve ödül törenine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Federasyon Başkan Vekili Hayrettin Hamurcu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ile Kocaeli Karate İl Temsilcisi Yaşar Coşkun katıldı. Organizasyonda ayrıca Dünya ve Avrupa Şampiyonu Eray Şamdan ile Karate Milli Takımı eski Teknik Direktörü Adnan Şamdan da sporculara destek verdi.

Protokol üyeleri yaptıkları kısa değerlendirmelerde organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, ilk yılında yakalanan başarının gelecek yıllar için önemli bir referans oluşturacağını ifade etti.

Uluslararası Gebze Grand Prix Karate Şampiyonası, yalnızca başarılı bir spor organizasyonu olarak değil; planlama, koordinasyon, ekip ruhu, gönüllülük ve misafirperverliğin başarıyla buluştuğu örnek bir organizasyon olarak hafızalarda yer aldı. Hazım Özdemir‘in organizasyon tecrübesi, Yaşar Coşkun‘un koordinasyonu, İsmail Beyazıt ile Tuğba Coşkun‘un teknik planlamadaki titiz çalışmaları ve Aksu Spor Kulübü’nün başarılı antrenörü Okan Aksu ile Aksu Spor Kulübü’nün fedakâr velilerinin gönülden katkıları, bu başarının en önemli yapı taşlarını oluşturdu.

Katılımcılar organizasyondan büyük memnuniyetle ayrılırken, 1. Uluslararası Gebze Grand Prix Karate Şampiyonası’nın önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla geleneksel hale gelmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi.

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