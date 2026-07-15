TÜRKİYE ÜMİT, U21 VE BÜYÜKLER AÇIK SIKLET KYOKUSHIN ŞAMPİYONASI İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenecek Türkiye Ümit, U21 ve Büyükler Açık Sıklet Kyokushin Şampiyonası, 14-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında İstanbul KAREV Esat Delihasan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Organizasyona katılacak kulüp ve sporcular için kamp merkezinde konaklama imkânı da sunulacak.

Türkiye Ümit, U21 Ve Büyükler Açık Sıklet Kyokushin Şampiyonası İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye Karate Federasyonu, 2026 yılı faaliyet programı kapsamında önemli organizasyonlarından biri olan Türkiye Ümit, U21 ve Büyükler Açık Sıklet Kyokushin Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyona, 14-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında İstanbul KAREV Esat Delihasan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek.

Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda kulüp ve sporcunun katılım sağlaması beklenen organizasyonda, Ümit, U21 ve Büyükler kategorilerinde açık sıklet mücadeleleri gerçekleştirilecek. Şampiyona, hem sporcuların performanslarını sergilemeleri hem de Kyokushin branşının gelişimine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

Resmî Reglaman Yayımlandı

Türkiye Karate Federasyonu, organizasyona ilişkin resmî şampiyona reglamanını yayımladı. Şampiyonaya katılacak kulüplerin ve sporcuların, başvuru süreci ile teknik detaylara ilişkin tüm kuralları reglaman doğrultusunda takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Kamp Merkezinde Konaklama İmkânı Sunulacak

Şampiyona süresince konaklama ihtiyacı bulunan kulüp ve sporcular için KAREV Esat Delihasan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde konaklama hizmeti sağlanacağı açıklandı.

Konaklama hakkında ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak isteyenlerin, organizasyon yetkilisi Abdullah Kaya ile 0 536 493 21 23 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebileceği bildirildi.

Türkiye Karate Federasyonu, tüm kulüplere ve sporculara başarılı bir şampiyona süreci dileyerek organizasyona katılım çağrısında bulundu.