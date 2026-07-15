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Milli Güreşçilerden U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 1 Gümüş Ve 2 Bronz Madalya

Milli Güreşçilerden U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 1 Gümüş Ve 2 Bronz Madalya
  • GÜREŞ / MANŞET I
  • 16 Temmuz 2026 01:23 | Güncellenme: 16 Temmuz 2026 01:24
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MİLLİ GÜREŞÇİLERDEN U20 AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA 1 GÜMÜŞ VE 2 BRONZ MADALYA

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan milli güreşçilerimiz önemli bir başarıya daha imza attı. Eyyüp Çetin gümüş madalya kazanırken, Nurettin Emin Kapal ile Umut Talha Uslu bronz madalya elde ederek Türkiye’ye toplam 3 madalya kazandırdı.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirilen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcularımız, uluslararası arenada başarılı performanslarını bir kez daha ortaya koydu. Şampiyonada ay-yıldızlı formayla mindere çıkan güreşçilerimiz, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye’nin madalya hanesine önemli katkı sağladı.

Eyyüp Çetin Gümüş Madalya Kazandı

Milli sporcu Eyyüp Çetin, şampiyona boyunca sergilediği başarılı performansla finale yükselme başarısı gösterdi. Final müsabakasında güçlü rakibi karşısında mücadele eden Çetin, organizasyonu gümüş madalya ile tamamlayarak Avrupa ikincisi oldu.

İki Bronz Madalya Daha Geldi

Şampiyonada mücadele eden milli güreşçilerden Nurettin Emin Kapal ve Umut Talha Uslu ise bronz madalya müsabakalarını kazanarak kürsüye çıkmayı başardı. İki başarılı sporcu, elde ettikleri derecelerle Türkiye’nin Avrupa Güreş Şampiyonası’ndaki madalya sayısını artırdı.

Türk Güreşi Avrupa’da Başarılarını Sürdürüyor

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda elde edilen bu dereceler, Türk güreşinin altyapıdaki güçlü yapısını ve geleceğe yönelik umut veren sporcularını bir kez daha gözler önüne serdi. Milli sporcuların Avrupa şampiyonasında gösterdiği mücadele ve kazandığı madalyalar, Türk sporunun uluslararası başarılarına önemli katkı sundu.

Türkiye, organizasyonda elde ettiği madalyalarla genç güreşçilerin uluslararası tecrübesini artırırken, geleceğin şampiyon sporcuları adına da önemli bir kazanım elde etmiş oldu.

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