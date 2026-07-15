Kenan Ant’tan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı

KENAN ANT’TAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Karate Federasyonu Basın ve Medya Kurulu Başkanı Kenan Ant, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkışının unutulmaz bir destan olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Kenan Ant: “15 Temmuz, Milletimizin Demokrasiye Sahip Çıkışının Sembolüdür”

Türkiye Karate Federasyonu Basın ve Medya Kurulu Başkanı Kenan Ant, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı anlamlı mesajda, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığını vurguladı.

Ant, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin gösterdiği birlik ve beraberlik ruhunun, Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde unutulmayacak bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Milli İrade Ve Demokrasi Vurgusu

Mesajında, 15 Temmuz gecesinde sergilenen fedakârlığın gelecek nesillere aktarılması gereken tarihi bir miras olduğuna dikkat çeken Kenan Ant, şu değerlendirmelerde bulundu:

“15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz; iradesine, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tüm dünyaya örnek olacak büyük bir destan yazmıştır. O gece ortaya konulan birlik, beraberlik ve vatan sevgisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz gücünü bir kez daha göstermiştir.”

Şehitler Rahmetle, Gaziler Minnetle Anıldı

Türkiye Karate Federasyonu Basın ve Medya Kurulu Başkanı Ant, mesajında 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve saygıyla, gazileri ise minnet ve şükranla andıklarını belirterek, milli birlik ruhunun her zaman canlı tutulması gerektiğini ifade etti.

Ant, spor camiasının da milli değerlere sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayarak, genç nesillerin vatan sevgisi, birlik ve beraberlik bilinciyle yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Karate Camiasından Milli Birlik Mesajı

Türkiye Karate Federasyonu Basın ve Medya Kurulu Basın ve Medya Kurulu adına yayımlanan mesajda, 15 Temmuz’un yalnızca bir anma günü değil; demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığa bağlılığın simgesi olduğu ifade edildi.

Mesaj, “Unutmadık, Unutturmayacağız.” vurgusuyla sona ererken, Türkiye Karate Federasyonu’nun “Güçlü Türkiye, Güçlü Karate” anlayışıyla milli değerleri yaşatmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Karate Federasyonu Basın ve Medya Kurulu