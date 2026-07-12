KOCAELİ’NDE DÜZENLENEN İLK ELİT BÜYÜKLER TATAMİ TEKNİK MUAYTHAİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA ADANA’DAN BÜYÜK BAŞARI

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Kocaeli’nde 09-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Elit Büyükler Tatami Teknik Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda Adana’yı temsil eden 11 sporcu önemli başarılara imza attı.

Adana ekibi organizasyonu 2 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği ve 4 Türkiye üçüncülüğü ile tamamladı.

Adana’dan Türkiye Şampiyonası’na Damga Vuran Performans

09-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kocaeli’nde ilk kez gerçekleştirilen Elit Büyükler Tatami Teknik Muaythai Türkiye Şampiyonası, Türkiye’nin farklı illerinden sporcuların katılımıyla büyük heyecana sahne oldu.

Şampiyonaya 11 sporcu ile katılan Adana kafilesi, elde ettiği derecelerle organizasyonun en başarılı ekiplerinden biri olmayı başardı.

11 Sporcudan 8 Madalya

Adanalı sporcular şampiyonayı;

* 🥇 *2 Türkiye Şampiyonluğu

* 🥈 *2 Türkiye İkinciliği

* 🥉 *4 Türkiye Üçüncülüğü

ile tamamlayarak toplam 8 madalya kazandı.

Bu sonuçlar, Adana’da teknik muaythai branşında yürütülen sistemli çalışmaların ve antrenörlerin özverili emeğinin karşılığını bir kez daha ortaya koydu.

Kosova’da Düzenlenecek Dünya Şampiyonası İçin Başarı Mesajı

Adana Muaythai İl Temsilcisi yaptığı açıklamada, sporcuları ve antrenörleri kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

“09-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kocaeli’nde ilk kez düzenlenen Elit Büyükler Tatami Teknik Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi başarıyla temsil eden 11 sporcumuzdan 2’si Türkiye Şampiyonu, 2’si Türkiye ikincisi, 4’ü ise Türkiye üçüncüsü olmuştur. Sporcularımızı ve onları büyük emeklerle yetiştiren değerli antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kosova’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda ilimizi ve ülkemizi temsil edecek sporcularımıza da üstün başarılar diliyorum.”

Adana kafilesinin elde ettiği başarılı sonuçlar, ilin muaythai branşındaki gelişimini ve teknik tatami müsabakalarındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.