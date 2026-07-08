Dünya Üçüncüsü Milli Sporcuya TBMM Desteği!

KAYHAN TÜRKMENOĞLU’NDAN ANLAMLI ZİYARET

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Ziyarette öncelikle Dünya üçüncüsü Milli Sporcumuz Gizemnur Tatlı ile görüşen Milletvekili Türkmenoğlu, uluslararası arenada elde ettiği başarı dolayısıyla kendisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, Milli Sporcumuz Gizemnur Tatlı, Brezilya’nın başkenti Brasília’da 8-13 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen 2026 FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen Muaythai müsabakalarında Türkiye Üniversite Milli Takımı kadrosunda mücadele etmiş ve dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmıştı.

Milli Takım Antrenörü Dr. Sinan Ağlar ile teknik ekibin de hazır bulunduğu ziyarette sporcularla yakından ilgilenen Milletvekili Türkmenoğlu, farklı branşlarda ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden tüm sporcuları kutladı. Türkmenoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin spordaki istikrarlı ve her geçen yıl yükselişte olan başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca Türkmenoğlu, elde edilen başarıların; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin olduğu kadar, Şehrimiz ve Ülkemiz adına da önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, emek veren ve katkı sunan tüm kademelere başarı diledi.