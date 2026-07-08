Türk Mücadele Sanatı: BAGATUR

Yeni Nesiller Kültürel Mirasa Sahip Çıkıyor…

𝐓 𝐔 𝐑𝐊 𝐌 𝐔 𝐂𝐀𝐃𝐄𝐋𝐄 𝐒𝐀𝐍𝐀𝐓𝐈: ‘𝐁𝐀𝐆𝐀𝐓𝐔𝐑’



F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Türklerin tarih sahnesinde ne kadar savaşcı bir millet olduğu dost-düşman tarafından biline dursun, yeni nesiller kültürel mirasın içinde yaşam mücadelesi veren öz savaş sanatlarımızı aldı, yorumladı ve bugünün adıyla mevcut Türk Savaş Sanatları’ndan biri olan Bagatur çoktan sahneye kondu.

Kağan Hüseyin Yagbir hoca, kültürel bilgi-birikim ve engin dövüş sanatları deneyimini Türkün öz mirası olan yerli savaş sanatlarımıza adadı. Kurduğu ve mücadelesini verdi Bagatur savaş sanatını yeni nesillere çoktan öğretmeye başladı. Artık sadece Türkiye’de değil, yurt dışına uznan ve birçok ülkede çalışılan yol haritasına kavuştular.

Yerli savaş sanatları içinde Bagatur ve diğer mücadele sanatlarımız yakın tarihimizde eleştirinin odağında, önüne çekilen çekilen setler ve kurulan barajlar ile çok mücadele verdi. Bugün Türk Savaş Sanatları, zorlu yılların ardından verdiği bu mücadeleden başı dik, hedefe odaklanmış ve başarıya net bir tablo ortaya koyarak çıktı.

Geleneksel boyutu ve spor kavramı

Tarihi mirasın içinden süzülen ve bugün ivme kazanarak, esamesi savaşçı milletin savaşlarının içinden çıkagelen Türk Şavaş/Mücadele Sanatları var. Savaşla-sanat kavramının harmanlanarak geleneksel boyutu ve spor kavramının yeni nesiller tarafından çalışılmasıyla her gün bir adım daha ileriye gidiyor.

Bagatur özgün bir mücadele sanatı

Türk kültür ve tarihinden ilham alınarak geliştirilen Bagatur, genç nesillere hem fiziksel hem de ruhsal disiplin kazandırmayı hedefleyen özgün bir mücadele sanatı olarak dikkat çekiyor.

Tam dokuz yıllık çalışmanın ürünü

Hüseyin Yabir’in dokuz yıllık çalışmasının ürünü olan Bagatur, 2017 yılında eski Türk mücadele sanatları Amarok, Turon, Aba Güreşi, Kuşak Güreşi ve Alpagut incelenerek sistematik bir yapıya kavuşturuldu. Adını Göktürkçe’de “kahraman” anlamına gelen bahadır kelimesinden alan Bagatur, yalnızca bir spor değil; aynı zamanda bir kültür aktarım projesi olarak görülüyor.

Amaç hem bedenen hem de zihnen güçlü bireyler yetiştirmek

Bagatur’un amacı, gençlere Türk kültürü, gelenekleri ve tarih bilincini aşılamak, onları hem bedenen hem de zihnen güçlü bireyler olarak yetiştirmek. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Fikri gelişmeye olduğu gibi bedeni gelişmeye önem vermek…” sözünden ilham alan sistem, milli karakteri ve tarihimizin kahramanlık ruhunu yaşatmayı hedefliyor.

Gençler, atalarından aldıkları mirası geleceğe taşıyacak

Bugün Bagatur, okullarda ve gençlik merkezlerinde bir toplum projesi olarak uygulanıyor. Eğitimlerde yalnızca dövüş teknikleri değil; aynı zamanda disiplin, erdem, barışçıl yaklaşım ve kültürel değerler öğretiliyor. Böylece gençler, atalarından aldıkları mirası geleceğe taşıyacak bilinçli bireyler olarak yetiştiriliyor.

Hedef, Türk mücadele sanatlarını dünyaya tanıtmak…

Bagatur’un vizyonu fiziksel ve ruhsal açıdan güçlü, erdemli bireyler yetiştirmenin yanında gençlere kültürel kimlik ve tarih bilinci kazandırırken Türk mücadele sanatlarını dünyaya tanıtmaktır. Bagatur ülkemiz sınırları içinde her gün bir adım daha ilerlerken uluslararası alanda da tanıtılması için çalışmalar sürüyor. Şüphesiz bu özgün mücadele sanatı Türk kültürünün evrensel bir temsilcisi olma yolunda ilerliyor.